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Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan liderine çok sert tepki: Benim için Miçotakis diye biri artık yok

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#Miçotakis
Son dakika: Erdoğandan Yunanistan liderine çok sert tepki: Benim için Miçotakis diye biri artık yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli mesajlar verdi. Dış politika konularındaki sıcak gelişmelere de değinen Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye aleyhindeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Görüşmeyi yapmayacağız. Biz sözünde duracak, onurlu siyasetçilerle yola gideriz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD ziyaretinde sürdürdüğü Türkiye aleyhindeki kampanyaya çok sert tepki gösterdi. Miçotakis'in "Türkiye'ye F-16 vermeyin" talebine değinen Erdoğan, şunları söyledi:

Yunanistan ve Fransa'nın NATO'dan çıkışı döneminde Türkiye o zaman onlara destek vermişti. Ve ne oldu? Şu anda Yunanistan bizimle nasıl uyum içinde? FETÖ'nün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu an Yunanistan değil mi? Şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da. Bu üsler Yunanistan'da niye kuruluyor? Şu anda Avrupa ülkelerine 400 milyar Euro borcu olan bir Yunanistan var.

Kendileriyle görüştük. Görüşmede aramıza 3. ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Bundan sonrasını Miçotakis düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. Bundan sonra benim için Miçotakis diye birisi yok. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Yunanistan#Miçotakis

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