Bakan Çavuşoğlu net konuştu: Türkiye'ye tehdit artıyor, gereğini yaparız!

Haberin Devamı

CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova İsrail dönüşü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu İsrail ziyaretine ve gündemdeki diğer konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında terörle mücadele konusunda net mesajlar verdi. "Türkiye olarak elimiz kolumuz bağlı kalamaz. Ne zaman bize saldıracaklar diye bekleyemeyiz, gereğini yapmamız lazım." diyen Çavuşoğlu "ABD'nin denge politikasında sapma görüyoruz, bu konuda uyarı yaptık" dedi.



YUNANİSTAN'A TEPKİ: BLÖF YAPMIYORUZ



Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki göstererek "Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın son günlerdeki açıklamaları ve hamleleriyle ilgili şu sözleri sarf etti:

Haberin Devamı

"ABD’ye açıkça söyledik: ABD’nin gerek Kıbrıs konusunda gerekse Türkiye - Yunanistan ve Ege Adaları da dahil bir denge politikası var... Biz bu dengeden bir sapma görüyoruz bunu ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a da söyledik, uyarıyı yaptık. ABD’liler her ne kadar bir NATO üyesi ülkedeki üslerin başka bir NATO ülkesine tehdit olmadığını söylese de elbette bu artış dikkatimizden kaçmadı."

"ANLAŞMALARA AYKIRI DAVRANIYORLAR"

Diğer taraftan Yunanistan’ın 1923 Lozan ve 1947 Paris barış anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan ne gerekçe bulursa bulsun gerekçesi geçerli değil. Şartlar nedir? Bu adaları silahlandırmayacağı. Yunanistan 1960’dan beri silahlandırdı biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik, gayet sarih ve açık...

Biz son derece ciddiyiz blöf yapmıyoruz çünkü şartlı verilen adalardır, her konuşmasında uluslararası hukuk anlaşma diyen Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. Türkiye yayılmacı politika izliyor topraklarımızda gözü var gibi boş sözlerle geçiştirmemek gerekir, bu bir anlaşmayı ihlaldir esas Yunanistan’ın attığı adımlar Türkiye’ye tehdit oluşturma amacı güdüyor.

Fiiliyatta önemi yok diyemeyiz ne kadar koyarsa koysun diyemeyiz ihlali durdurmadınız sürece peşinde olacağız."

Haberin Devamı

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

“Endişelerimizi ve beklentileri içeren bir belge vardı bunu arkadaşlarımız yazılı olarak verdi karşı taraf da aldı. Medeni bir ortamda, Sedat Bey başkanlığında ilgili arkadaşlar ve İbrahim Kalın beyin katılımıyla önce her iki heyetle de ayrı ayrı görüşüldü öğle yemeğinde de üçlü şekilde bir araya gelindi, onlar da belgeyi aldıklarını ülkelerine götüreceklerini söylediler. Biz de beklentimiz budur dedik.

Yok efendim terörle mücadele yok efendim kendi mevzuatımız AB mevzuatı şudur budur mazeret istemiyoruz belge bilgi kanıtladık mevzuat değişecekse de değişir beklentiler bunların karşılanmadı.”

"BELGELER İSTENDİ"

Haberin Devamı

“Belge de hepsini söyledik gerek terörle ilgili destek gerek farklı terör örgütlerinin mevcudiyeti DHKPC / PKK / PYD / FETÖ bu konuda atması gereken adımlar verilen silahlar yaptırım kararları ... Bir kâğıdı karşı tarafa verdik bunun üzerinde daha çalışacağız. Bizim endişe ve beklentileri açık net somut madde madde kapsayan belgeyi verdik.

Belgeyi verdik onlar bize dönecekler. Karşılama konusunda bir irade koyarlarsa aynı mekanizma çerçevesinde çalışmayı yaparız, bir toplantıda şimdi bizim bu kadar beklentimizi gelen heyetin yapacağız demesi mümkün değil hükümetlerine götürecekler ve istişare edecekler bir seferde atılacak adımlar olmadığını biliyoruz ama sonuçta bir an önce üye olmak isteyen onlar istiyorlarsa bu adımları atacaklar.”