Son dakika...Bakan Çavuşoğlu'nda NATO açıklaması

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet yaklaşık 1.5 saat önce Tel Aviv'e indi, burada Türk bayrakları ile karşılandılar. Çavuşoğlu temaslarına Filistin'de başlama kararı aldı.



Bakan Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak için gittiği Filistin'de CNN Türk'ten Dicle Canova'nın sorularını cevapladı.

Gözden Kaçmasın NATO'dan Türkiye açıklaması Haberi görüntüle

İKİ ÜLKEDEN HEYET ANKARA'YA GELİYOR

Çavuşoğlu Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusu ve Türkiye'nin bu konudaki endişelerine ilişkin yaptığı açıklamada iki ülkeden heyetlerin bugün akşam saatlerinde Ankara' ya geleceğini açıkladı.

Toplantı yarın yapılacak, 3'lü bir toplantı olacak. Türkiye, Finlandiya ve İsveç ortak bir masada bir araya gelecek.

Bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon diplomasisinde gündeme geldi. Çavuşoğlu bir çalışma yapılması önerisi yapıldığını belirtti. Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in heyet göndermek istedi, Cumhurbaşkanımız da 'Bizim her zaman önceliğimiz diplomasidir' diyerek bu teklifi kabul etti." dedi.

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SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ, YAZILI MUTABAKATTAN YANAYIZ

Bakan Çavuşoğlu, "Ankara'daki heyet bugün kendi içinde bir değerlendirme yapacak. Taleplerimiz ne, PYD- YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz temennilerle ilerleyemeyiz " dedi ve Türkiye'nin yazılı mutabakattan yana olduğunun altını çizdi.

NATO'NUN DAHİL OLDUĞU BİR TOPLANTI DA OLABİLİR

Çavuşoğlu, Ankara'daki 3'lü toplantı sonrası NATO Genel Sekreterinin de katılacağı 4'lü bir toplantı da yapılabileceğini belirtti. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 'den böyle bir teklif geldiğini açıkladı.

F-16 SÜRECİ

Çavuşoğlu'na Türkiye'nin F-16 pazarlığı yaptığı iddiaları soruldu. Bakan Çavuşoğlu "Böyle bir pazarlığa hiç girmedik" dedi ve F-16 sürecinin işlediği ve kongrenin olumlu mesajlar verdiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'den savuma kısıtlamalarının kaldırılmasını talep ettik etmeye de devam edeceğiz" dedi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz ile İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara’nın başkanlığındaki İsveç ve Finlandiya heyetleri arasında 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.