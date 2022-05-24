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Son dakika... NATO'dan Türkiye açıklaması

#NATO#Türkiye#Dünya
Son dakika... NATOdan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi, bir çözüm bulacağımıza eminim' dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya destek veren iki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini veto etmesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

'Türkiye ile masaya oturmamız ve endişelerini gidermemiz gerekli, bunu başaracağımıza güveniyorum.'

Stoltenberg, Türkiye'nin terör saldırılarından en çok zarar gören NATO üyesi olduğunu bu yüzden endişelerini gidermek için bir yol bulunması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Ukrayna'daki savaşa da değinen Genel Sekreter, 'Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde NATO hazırdı' dedi.

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PUTİN'İN PLANI TERS TEPTİ

Öte yandan Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor.

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Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda.

Zira Ukrayna'nın işgali sonrası iki ülke de birliğe üye olmak için ilk adımları attı.

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