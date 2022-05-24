“İşe gitmekten korkuyorum” dedi, hayatını kaybetti! Okul suçlu bulundu…

Haberin Devamı

42 yaşındaki Donna Coleman, Lancashire'daki Burnley College'da çalışırken 14 Aralık 2020'de koronavirüse yakalandıktan sonra geçen yıl ocak ayında öldü.

Donna, koronavirüs salgını sırasında çalışmaktan, okula gitmekten ve kalabalık sınıflarda ders anlatmaktan çok korktuğunu her seferinde dile getiriyor ve Covid-19’a yakalanmak istemiyordu.

Pandemi süresince okula kendi maskelerini ve dezenfektanlarını götürmek zorunda kalan kadın durumunu kız kardeşlerine anlatmış ve “İşimi kaybetmekten korkuyorum, bunu göze alamam. Ama personel odasında 15 kişiyiz ve hiçbir sosyal mesafe kuralı uygulanmıyor.” diyerek yakınmıştı.

Donna'nın korktuğu her şey kelimenin tam anlamıyla başına geldi...

Haberin Devamı

OKULA SÜREKLİ KENDİ MASKESİNİ GÖTÜRMÜŞ

Donna ayrıca kendi maskelerini ve el dezenfektanını getirmek zorunda kaldı ve hastalanmadan önce kız kardeşine güvendi: 'İşimden korkuyorum, içeri girmemeyi göze alamam. Personel odamızda 15 kişiyiz ve sosyal mesafe uygulanmıyor.'

Burnley College, Donna’nın ölümünden sonra İngiltere'de Covid salgını sırasında uygulanan sağlık ve güvenlik yasalarını çiğnemekten suçlu bulunan ilk şirket ve ilk eğitim işvereni oldu.

Donna Coleman, iş arkadaşlarından birinin testinin pozitif çıkmasından sonra bile, sosyal mesafenin olmadığı ve havalandırmanın yetersiz olduğu bir ofiste diğer iki personelle birlikte çalışıyordu. Donna ve iki kız kardeşi mutlu çocukluk günlerinde...

SORUŞTURMADA OKUL SUÇLU BULUNDU

Ölümünün ardından Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE) tarafından yapılan bir soruşturma, okulun virüsün patlak vermesi sırasında personel ve öğrenci güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu tespit etti.

HSE soruşturması, kolejin Donna'nın meslektaşlarıyla paylaştığı bir ofiste 'sosyal mesafe ve havalandırma gereksinimlerini karşılayamadığını' söyledi.

Haberin Devamı

Raporda, ileri eğitim kolejindeki personelin Covid-19'a yakalanırlarsa 'yakın temaslarını' bildirmemeye teşvik edildiği ortaya çıktı. Pozitif bir vaka varsa, personel ve öğrencilere 'temas' olarak tanımlanıp tanımlanmadıkları konusunda hala bilgi verilmedi.

Ve Donna'nın testlerinin pozitif çıkmasından dört gün sonra, diğer öğretmenler ve idarecilerle birlikte, 18 Aralık'ta, bir Noel partisi düzenlendi.

Donna'nın ailesini davayı açarken destekleyen Üniversite ve Kolej Birliği, okulun 'personel ve öğrencilerin hayatını tehlikeye attığını' söyledi. Kurumun Genel Sekreteri Jo Grady şunları söyledi:

"HSE, Burnley College'ın ölümcül ikinci Covid dalgası sırasında personelinin ve öğrencilerinin güvenliğini koruma görevlerinde başarısız olduğu çok sayıda örnek buldu. HSE, Burnley'nin başarısızlıklarının doğrudan Donna'nın ölümüne neden olduğunu bulamamış olsa da, kolejin personelin ve öğrencilerin hayatlarını tehlikeye attığı açık.”

Donna koronavirüse yakalanmaktan çok korktu ama işini kaybetmeyi göze alamadı

Haberin Devamı

Okulun yasal bir gereklilik olduğunda personelin kendi kendini tecrit etmesine izin vermeyi reddetmesi ve pandemi sırasında bir Noel partisi düzenlemesi ülke çapında büyük tepki topladı.

Donna, çoğunlukla mesleki kurslara devam eden öğrencilerle ilgilendiği bir okulda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

ZOR DURUMDAKİ KİŞİLERİN ÖĞRETMENİYDİ...

Öğrencilerinin çoğu ya işsiz kalan ileri yaştaki insanlar, okuldan dışlanmış gençler ya da özel eğitim ihtiyaçları olan kişilerdi.

Donna'nın daha önce yine benzer şekilde bir okulda çalışmış olan 39 yaşındaki kız kardeşi Stephanie Coleman, eğitim program şefi Donna'nın, öğrenciler Eylül 2020'de koleje döndüklerinde onun güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Eylül ayı ilerledikçe personelin yüzde 100'ü ve öğrencilerin yüzde 100'ü geri döndü.

Stephanie, o sırada okulda Covid hakkında bir inkâr kültürü olduğunu ve personelin sık sık okullarında hiç vaka görülmediğini iddia ettiğini anlattı. İngiltere salgından çok etkilendi... Salgın sırasında çalışmak zorunda kalan öğretmenler de öyle

KOVULMAKTAN KORKTU

Stephanie kız kardeşine okulu şikâyet etmesini söyledi ama Donna işini kaybetmekten korktuğu için bunu yapamadı.

Stephanie, okulda giderek daha fazla vaka ortaya çıkmaya başladıkça, kız kardeşinin Aralık 2020'nin ikinci haftasında kendini iyi hissetmemeye başladığını söyledi. Kadın, temaslı olabileceği düşüncesiyle kardeşi Donna ile iki hafta boyunca görüşemedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kuzey Kore'den flaş koronavirüs açıklaması Haberi görüntüle

Donna ofisinde iki kişi pozitif çıktığı için test yaptırmış ve kendisi de 14 Aralık’ta koronavirüs olduğunu öğrenmişti.

Haftalarca semptomlarla uğraştı, kendini iyi hissetmiyor ama sonunda iyileşmeye başlayacağını umuyordu.

ELİNİ SON KEZ TUTTULAR

Donna, 29 Aralık’ta hastaneye yatırıldı…

3 Ocak Pazar günü, Donna ailesine daha iyi hissettiğini ve kahvaltısını yapmayı başardığını söyledi.

Kız kardeşleri Donna öldükten sonra onun için mücadele etmeye devam etti

Ancak saatler sonra doktorlar, Donna'nın babasına, tıbbi olarak komaya girmesi ve solunum cihazına bağlanması gerektiğini söylediler.

6 Ocak'ta aile Donna'yı görmek için son bir ziyarette bulundu, kız kardeşleri yanına oturdu ve yaşam destek makineleri kapalıyken onunla el ele tutuştu… Ve her şey o anda sona erdi…

* Haberde kullanılan görseller The Guardian'ın 27 Nisan 2021 tarihli haberi için Donna Colenman'ın ailesi tarafından sağlanmıştır