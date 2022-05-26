Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna savaşında son durum... Ve Rusya şartını açıkladı

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Ukrayna savaşında son durum... Ve Rusya şartını açıkladı

Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle sarsılan tedarik zincirleri dünyanın çeşitli bölgelerinde kıtlık ve açlığı tetiklerken Moskova'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya yiyecek taşıyan gemilerin Ukrayna limanlarını terk etmesine izin vermek için şartını açıkladı.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, büyük miktarlarda tahıl ve diğer temel malların depolarda kalmasıyla yaklaşan küresel gıda krizini tetikledi ve hızlandırdı.

Avrupa'nın en büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna savaş şartları sebebiyle tahıl sağlayamazken zaten küresel olarak zorlanan ekonomiler daha zorlu şartlar yaşamaya başladı.

Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana Karadeniz'deki Ukrayna limanları kapatıldı ve Ukrayna'da milyonlarca ton tahıl mahsur kaldı.

RUSYA ŞARTINI AÇIKLADI

Dünyanın tabiri caizse alarma geçmesine neden olan bu duruma son verebileceğini belirten Rusya şartını açıkladı.

Gözden Kaçmasın

Rusya tüm gücüyle saldırıyor... Kilit öneme sahip yol için zamana karşı yarışRusya tüm gücüyle saldırıyor... Kilit öneme sahip yol için zamana karşı yarış!Haberi görüntüle

Business Insider'da yer alan habere göre, Rusya, bazı yaptırımların kaldırılması halinde gıda ihracatı taşıyan gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin vereceğini söyledi.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Konu hakkında defalarca yorum yaptık ve gıda sorununun çözülmesinin, Rus ihracatına ve finansal işlemlere uygulanan yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşım gerektireceğini söyledik.'

Dünya savaş yüzünden küresel bir gıda krizinin eşiğine geldi. Ülke dışına çıkarılamayan tahıl için başta İngiltere olmak üzere diğer NATO üyesi ülkeler devreye girecek. Ukrayna buğdayını İngiliz savaş gemileri koruyacak.

 

Ukrayna savaşında son durum... Ve Rusya şartını açıkladı

Dünya savaş yüzünden küresel bir gıda krizinin eşiğine geldi. Ülke dışına çıkarılamayan tahıl için başta İngiltere olmak üzere diğer NATO üyesi ülkeler devreye girecek. Ukrayna buğdayını İngiliz savaş gemileri koruyacak.

 

UKRAYNA'DAN YANIT GELDİ: AÇIK ŞANTAJ

Rusya'nın bu çıkışına Kiev'den yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rudenko'nun önerisine 'açık şantaj' olarak nitelendirdi.

Çarşamba günü Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na konuşan Kuleba, 'Uluslararası ilişkilerde daha iyi bir şantaj örneği bulamazsınız' dedi.

ZELENSKİ AÇIKLADI: İKİNCİ GIDA KRİZİ KAPIDA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'yı 20 milyon ton gıda ihracatını engellemekle suçlayarak, limanlarındaki engeller kaldırılmazsa birçok ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını açıklamıştı.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan sır operasyon Askerlerin cansız bedenleri gizlice toplandıRusya'dan sır operasyon! Askerlerin cansız bedenleri gizlice toplandıHaberi görüntüle

 

Ukrayna lideri yaptığı açıklamada, 'Dünya, Rusya'nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması için yardım etmeli, aksi takdirde enerji krizini bir gıda krizi takip edecek. Rusya, tahıl, arpa, ayçiçeği ve daha fazla gıdayı ihraç etmek için neredeyse tüm limanları engelledi' ifadelerini kullandı.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak” dedi. Ukrayna'nın limanlarındaki engellerin kaldırılması hakkında ise Zelenskiy, “Liman engellerini kaldırmanın yollarından biri askeri çözüm. Bu nedenle silahlarla ilgili soruşturmalar için ortaklarımıza yöneliyoruz'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Zelenskiden flaş sözler... Rusyanın avantajını açıkladıZelenski'den flaş sözler... Rusya'nın avantajını açıkladı!Haberi görüntüle

Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar... Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

‘Bu sefer çok farklı şeyler oluyor, 30 yıl önce aşı olanlar...' Maymun çiçeği hakkında merak edilen her şey

#Sağlık
Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

Bir kanser öldüren virüs daha... Tedavide umut ışığı

#Kanser
Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi

Bazı gıdalar gerçekten demansı önleyebilir mi?

#Beyin Sağlığı