Ukrayna savaşında son durum... Ve Rusya şartını açıkladı

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, büyük miktarlarda tahıl ve diğer temel malların depolarda kalmasıyla yaklaşan küresel gıda krizini tetikledi ve hızlandırdı.

Avrupa'nın en büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna savaş şartları sebebiyle tahıl sağlayamazken zaten küresel olarak zorlanan ekonomiler daha zorlu şartlar yaşamaya başladı.

Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana Karadeniz'deki Ukrayna limanları kapatıldı ve Ukrayna'da milyonlarca ton tahıl mahsur kaldı.

RUSYA ŞARTINI AÇIKLADI

Dünyanın tabiri caizse alarma geçmesine neden olan bu duruma son verebileceğini belirten Rusya şartını açıkladı.

Business Insider'da yer alan habere göre, Rusya, bazı yaptırımların kaldırılması halinde gıda ihracatı taşıyan gemilerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin vereceğini söyledi.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko Çarşamba günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Konu hakkında defalarca yorum yaptık ve gıda sorununun çözülmesinin, Rus ihracatına ve finansal işlemlere uygulanan yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşım gerektireceğini söyledik.'

Dünya savaş yüzünden küresel bir gıda krizinin eşiğine geldi. Ülke dışına çıkarılamayan tahıl için başta İngiltere olmak üzere diğer NATO üyesi ülkeler devreye girecek. Ukrayna buğdayını İngiliz savaş gemileri koruyacak. Dünya savaş yüzünden küresel bir gıda krizinin eşiğine geldi. Ülke dışına çıkarılamayan tahıl için başta İngiltere olmak üzere diğer NATO üyesi ülkeler devreye girecek. Ukrayna buğdayını İngiliz savaş gemileri koruyacak.

UKRAYNA'DAN YANIT GELDİ: AÇIK ŞANTAJ

Rusya'nın bu çıkışına Kiev'den yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rudenko'nun önerisine 'açık şantaj' olarak nitelendirdi.

Çarşamba günü Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na konuşan Kuleba, 'Uluslararası ilişkilerde daha iyi bir şantaj örneği bulamazsınız' dedi.

ZELENSKİ AÇIKLADI: İKİNCİ GIDA KRİZİ KAPIDA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'yı 20 milyon ton gıda ihracatını engellemekle suçlayarak, limanlarındaki engeller kaldırılmazsa birçok ülkenin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağını açıklamıştı.

Ukrayna lideri yaptığı açıklamada, 'Dünya, Rusya'nın Ukrayna limanlarındaki engellerini kaldırması için yardım etmeli, aksi takdirde enerji krizini bir gıda krizi takip edecek. Rusya, tahıl, arpa, ayçiçeği ve daha fazla gıdayı ihraç etmek için neredeyse tüm limanları engelledi' ifadelerini kullandı.

Zelenski sözlerine şöyle devam etti;

'Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak. Ukrayna limanlarını açmaz, gıda ürünlerine ihtiyacı olan Afrika, Avrupa, Asya ülkelerine yardım etmezsek gıda krizi yaşanacak” dedi. Ukrayna'nın limanlarındaki engellerin kaldırılması hakkında ise Zelenskiy, “Liman engellerini kaldırmanın yollarından biri askeri çözüm. Bu nedenle silahlarla ilgili soruşturmalar için ortaklarımıza yöneliyoruz'

Haberin Devamı

Savaştan önce Rusya ve Ukrayna'dan gelen buğday arzı, küresel ticaretin neredeyse yüzde 30'unu oluşturuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Ukrayna, dünyanın 4'üncü en büyük mısır ihracatçısı ve dünyanın 5'inci en büyük buğday ihracatçısı.