Son dakika: İsveç'ten flaş 'Türkiye' açıklaması

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Başbakan Magdalena Andersson İsveç'in NATO üyeliği hakkında daha önce yaptığı açıklamada Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz zaman alacağını söylemişti. Andersson konuşmasında 'PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarının' altını çizmişti.

Andersson ABD Başkanı Biden ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede de Türkiye dahil bütün NATO müttefikleri ile sorunları çözmeye açık olduklarını belirtmişti.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE YAZILI MUTABAKATTAN YANA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki ülkenin NATO üyeliğine ilişkin dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirileceğini belirterek, “PKK/PYD/YPG nasıl bir örgüt, bunlara ilişkin belgeleri hazırlıyoruz. Savunma ile ilgili ambargoların kaldırılması taleplerimiz arasında olacak. Somut adımlar bekliyoruz, temennilerle ilerleyemeyiz. Türkiye yazılı mutabakattan yana” demişti.

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HEYETLER ANKARA'YA GELDİ

Öte yandan İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetler bugün Ankara'ya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin ağırladığı İsveç ve Finlandiya heyetleri kendi aralarında istişare toplantılarına başladılar.