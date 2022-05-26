Rusya'da seferberlik çağrısı! 'Kanlı bir savaşa hazır olun'

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Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgalde hiç beklemediği bir tablo ile karşılaştı. Moskova, bir hafta içinde işgali tamamlayıp Kiev'e Rus bayrağını asmayı planlarken savaş 3. ayında ne kadar süreceği bilinmeyen belirsiz bir çatışmaya dönüştü.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Rus ordusunun Ukrayna'daki ciddi kayıpları ve çok sayıda genç Rus askerinin hayatını kaybetmesi ile kamuoyundaki rahatsızlık da her geçen gün daha belirgin olmaya başladı. Son olarak Ukrayna ordusunun Donets köprüsüne kurduğu tuzak ile 400'den fazla Rus askerini öldürmesi bardağı taşıran son damla oldu.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI: KANLI SAVAŞA HAZIR OLUN

Rusya yanlısı gazeteciler, blog yazarları ve hatta Rus gazileri, Ukrayna'daki büyük kayıpların ardından Kremlin'i sesli bir şekilde eleştirmeye başladılar.

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Rus gaziler grubu, Putin'in kendi adlandırdığı 'özel askeri operasyonu'nun büyük bir 'başarısızlık' olduğunu belirterek Rusya'nın 'kanlı bir savaşa' hazır olması gerektiğini duyurdu.

Grup, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya savaş ilan etmeye ve ek güçleri seferber etmeye çağırırken tavsiyelerini şu şekilde sıraladı;

Ukrayna da dahil NATO ülkelerine komşu olan tüm bölgeler daha fazla seferber edilmeli.





Standart askerlik hizmet süresi bir yıldan iki yıla çıkarılmalı.





Rus asker kaçakları için ölüm cezası uygulanmalı.

'SAVAŞ ARTIK UKRAYNA DEĞİL RUSYA'NIN DÜNYA DÜZENİNDEKİ YERİ İLE ALAKALI'

Rusya Subaylar Meclisi, 19 Mayıs'ta yayınladıkları açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki 'özel askeri harekatın' hedeflerine ulaşamadığını vurguladı ve Putin'i, savaşın artık 'Ukrayna'yı azınlıklardan arındırmakla' ilgili değil, Rusya'nın dünya düzenindeki yeri için savaşmakla ilgili olduğunu kabul etmeye çağırdı.

Rusya Subaylar Meclisi'nin açıklaması, Kremlin'in sıkı kontrol edilen bilgi balonunun kırıldığını ortaya koydu. Ülkede savaş eleştirileri gözle görülür bir şekilde arttı.

'3 AYDIR AYNI SORUNLAR, HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR'

Telegram'da 2,1 milyon takipçisi olan blogger Yuri Podolyaka, şimdiye kadar Rus ordusunu eleştirmekten kaçındığını, ancak Donets Nehri geçişinin başarısız olmasının ardından sabrının taştığını belirterek şunları söyledi;

"Rus komutanlığının aptallığı nedeniyle en az bir tabur asker kaybedildi. Savaşta sorun olmamasının imkansız olduğunu anlıyorum ancak aynı sorunlar üç ay boyunca devam ettiğinde ve hiçbir şey değişmediğinde ben ve aslında milyonlarca Rusya Federasyonu vatandaşı konuşmaya başlıyor. "

Ukraynalı asker küle dönmüş Rus tankının enkazının üzerinde duruyor/AFP



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KREMLİN'DEN SEFERBERLİK ÇAĞRISI BEKLENMİYOR

Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) bu haftaki raporunda Rus yönetimine eleştirilerin her geçen gün artmasına rağmen Kremlin'in büyük bir çapta seferberlik ilan etmesini beklemediklerini belirtti.

RUSLAR NEDEN ÖFKELİ? DONETS KÖPRÜSÜNDE NELER YAŞANDI?

Mayıs ayının ilk haftalarında Donbas'taki Lysychansk şehrini kuşatmak isteyen Rus kuvvetleri Bilohorivka'daki Donets nehrini geçmeye çalışırken Ukrayna kuvvetlerinin kurduğu tuzak sonucu ağır zayiat verdi.

Uydu görüntüleri Ukrayna'ın tuzağı sonrası köprünün düzinelerce Rus aracıyla birlikte yıkıldığını ve ağır zayiata yol açtığını ortaya koyarken New York Times Gazetesi 'savaşın en ölümcül olaylarından biri' olarak tanımladığı olayda 400'en fazla Rus askerinin öldüğünü duyurdu.



Dones Köprüsü'ndeki zayiat böyle görüntülendi...

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Rusya'nın Ukrayna'daki kayıplarına ilişkin rakamlar her iki ülke tarafından da farklı açıklanıyor. Rusya kayıplarını çok gün yüzüne çıkarmak istemese bile İngiltere Rusya'nın üç aylık Ukrayna işgalinde, Afganistan'daki dokuz yıllık savaşın tamamında kaybettiği kadar asker kaybettiğini ileri sürüyor.

Ukrayna ordusu, Şubat ayından bu yana ülkede yaklaşık 28.700 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia ederken, Rusya kendi kayıplarını 1.351 olarak veriyor, bu rakam ise mart ayının sonundan bu yana güncellenmedi.