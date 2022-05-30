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Lavrov'dan flaş sözler... Putin'in sağlık durumunu açıkladı

#Putin#Rusya#Lavrov
Lavrovdan flaş sözler... Putinin sağlık durumunu açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız televizyonu TF1'e verdiği mülakatta, Ukrayna'nın Donbas bölgesinin 'özgürleştirilmesinin' Moskova için koşulsuz bir öncelik olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken savaş bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda.

Zira Rusya, savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i hedef almış ancak haftalarca süren mücadelenin ardından bölgedeki askerlerini geri çekerek Donbas'a yoğunlaşma kararı almıştı.

Rusya'yı yirmi yıldan fazla bir süredir domine eden Putin, Ekim ayında 70 yaşına giriyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklamalar geldi. Lavrov, Rusya'nın devam eden işgalini savunduğu konuşmasında, yaptıkları operasyonun amacının Ukrayna'yı 'silahlardan arındırmak' olduğunu ileri sürdü.

Rus Dışişleri Bakanı Moskova'nın bir süredir devam eden 'neo-Nazi rejimiyle savaştıkları' savını da yineledi.

'PUTİN HASTA MI?' SORUSUNA YANIT

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

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Rus bakan Putin'in hasta olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Putin'in düzenli olarak halkın önüne çıktığını kaydeden Lavrov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Akıllı insanların bu kişide bir tür hastalık veya rahatsızlık belirtileri görebileceğini sanmıyorum.'

DONBAS'A ODAKLANAN SAVAŞ

Başlangıçta Rusya'nın amacının Ukrayna'nın büyük şehirlerini ele geçirmek ve hükümeti devirmek olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak, sert bir direnişle karşılaşan Rusya'nın savunma yetkilileri, "operasyonun ilk aşamasında hedeflediklerine genel olarak ulaştıklarını" ve birliklerin başkentin çevresindeki bölgelerden çekildiğini söylemişti.

Bunun ardından Rus yetkililer, planlarının Rusça konuşan Donbas bölgesine odaklanarak, bölgeyi "özgürleştirmek" olduğunu duyurdu.

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

Lavrovdan flaş sözler... Putinin sağlık durumunu açıkladı

Vladimir Putin’in sağlık durumuna dair son dönemde ortaya atılan pek çok iddia arasında en çok parkinson ve kanser hastalığı ön plana çıkmış durumda.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin içinde belirli alanları 2014'teki çatışmalardan bu yana fiilen kontrolü altında tutan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, bu alanlarda tek taraflı olarak bu iki "cumhuriyet"i ilan etmişti.

TF1 televizyonuna konuşan Lavrov, "Rusya Federasyonu tarafından bağımsız devletler olarak tanınan Donetsk ve Luhansk'ta kazanmak, koşulsuz önceliğimiz" dedi.

Lavrov, Ukrayna'nın geri kalan bölgelerine hitaben, "Özünde Rus karşıtı olan neo-Nazi rejimi altında yaşamaya dönmekten mutlu olup olmamak onlara kalmış" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna şehirlerindeki insani yıkımla ilgili soru üzerine Lavrov, "Rus askerleri sivil altyapıya zarar vermemek konusunda katı emirler altındadır" dedi.

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Rusya 24 Şubat'ta işgal operasyonunu başlattığından bu yana, BM verilerine göre, 4 bin 31 sivil öldürüldü, 4 bin 735 sivil yaralandı. 14 milyonu aşkın kişi ise evlerini terk etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı Donbas bölgesinde "açıkça soykırım politikası" uygulamak ve şehirleri küle çevirmeye çalışmakla suçladı.

Zelenski konuşmasında, Rusya'nın sadece Ukrayna ordusunu değil, sivil halkı da hedeflediğini, insanları doğrudan öldürmeye ya da sürgüne göndermeye çalıştığını söyledi.

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