Her videosunu milyonlar izliyor... Suç hikâyeleri anlatırken makyaj yapan YouTuber servet kazandı!

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Ustaca makyaj yapmak çoğumuzun ilgisine çeken bir şey. Bu yüzden Youtube’daki makyaj vlogger’larının sayısı giderek artıyor. Ancak bu, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, erkeklerin ilgisini çeken bir konu değil. Erkekler makyajdan ziyade gerçek suç hikâyelerini dinlemekten, çözülmemiş cinayet vakalarıyla ilgili araştırmalarla ilgilenmekten daha çok hoşlanıyor. Genellikle tabii. Bu saydıklarımız kadınlar ve erkekler için farklı şekillerde de düşünülebilir.

Peki ya size bu iki konuyu harika bir şekilde birleştiren bir YouTube kanalı olduğunu söylesek?

Genç kadın artık YouTube'un en popüler isimlerinden biri haline geldi

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KİMSENİN YAPMADIĞI BİR ŞEYİ YAPTI

Los Angeles’ta yaşayan 33 yaşındaki Bailey Sarian'ın 6,4 milyon abonesinin bulunduğu bir YouTube kanalı var. Genç kadın bir zamanlar faturalarını ödeyebilmek için başladığı bu işten artık çok yüksek miktarda para kazanıyor ve videoları kanala yüklendiği anda milyonlar tarafından izleniyor.

Los Angeles merkezli bir makyözden gerçek suç uzmanına dönüşen Bailey Sarian'ın ilginç bir öyküsü var.

Bu tamamen zıt iki konuyu birleştiren YouTube videoları ‘Cinayet, Gizem ve Makyaj’ adını taşıyor.

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FATURALARINI ÖDEMEK İÇİN DENEDİ

Bailey Sarian için biraz hobi biraz da faturalarını ödemek için yapılan bir iş olarak başlayan bu kanal artık tam zamanlı bir kariyere dönüştü. Üstelik genç kadının videolarını ilgiyle takip eden dünyanın en büyük dijital platformlarından biri Bailey Sarian'la anlaştı.

BBC'ye konuşan Sarian "YouTube'dan para kazanmanın, bazı faturaları ödemenin harika olacağını düşünmüştüm. Şimdi buraya altı milyondan fazla aboneyle geldim. Kanalın bugünkü haline geleceğini hiç düşünmemiştim." sözlerin kullandı.

Sarian’ın videolarının temeli basit: Kameranın önünde oturuyor, makyaj yapıyor ve gerçek bir suç hikâyesi hakkında sohbet ediyor. Ancak her video muazzam miktarda araştırma gerektiriyor. Hatta işler o kadar fazla ki Sarian kendisine yardım etmesi için birini işe alacak.

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Genç kadın mahkeme transkriptlerinden veya polis görüşmelerinden gelen bilgileri inceliyor.

Bailey Sarian'ın kendi hikâyesi de filmlere konu olacak türden

EN POPÜLER DİZİYİ BİLE GEÇTİ

Dizinin en popüler videosu, 1978-1991 yılları arasında 17 erkek ve çocuğu öldüren ve Sarian'ın gözlerine yeşil sürerken bahsettiği ünlü Amerikalı seri katil Jeffrey Dahmer hakkında.

Bu video 22 milyondan fazla kez izlendi. Bu sayı, popüler TV dizisi Line of Duty'nin finalinden yüksek. Sarian'ın YouTube videoları toplamda yaklaşık 800 milyon kez görüntülendi.

Sarian YouTube'u kullanarak şarkı söylemeyi de öğrenmiş ve bundan da para kazanıyor.

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Kanalın en çok izlenen videosu seri katil Jeffrey Dahmer'i anlatan videoydu

HER ŞEY 3 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yaklaşık üç yıl öncesine kadar Sarian, 2013'te başlattığı kanalına ağırlıklı olarak güzellik videoları ve makyaj eğitimiyle ilgili içerikler yüklüyordu.

YouTube videoları çekmeyi profesyonel bir makyöz olarak yaptığı işle birleştiriyordu. Güzellik ve bakım ürünleri şirketi Ipsy ile bir anlaşma yaptıktan sonra, Sarian, ara sıra serbest çalışmaya devam etmesine rağmen, kazancını neredeyse tamamen YouTube'dan sağladı.

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AİLE BABASINDAN KATİLE DÖNÜŞMEK

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Ardından 2018'de, hamile karısı Shanann ve iki genç kızı Bella ve Celeste'yi öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Chris Watts adlı Colorado'lu bir adam hakkında bir hikâye ortaya çıktı. Bu şok edici bir suçtu ve dünya çapında yankı buldu ancak Sarian, birinin görünüşte mükemmel bir kocadan ailesini öldüren bir katile nasıl dönüştüğünü keşfetmek istedi.

Bu korkunç suçları anlatırken makyaj yapan kadın "Bunu sadece kamera karşısında otururken kendimi garip hissettiğim ve kendimi meşgul etmek istediğim için yapıyordum" diyor.

DENEDİ VE BAŞARDI

24 saat içinde, izleme sayıları geldiğinde farklı bir şey başardığını anlamıştı. Watts videosu sonunda 10 milyon kez izlendi.

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"Bu yüzden, 'Belki, farklı bir hikayeyle tekrar deneyeyim ve aynı şekilde performans gösterip göstermediğini göreyim' diye düşündüm. Ve öyle oldu ve devam ettim ve her hafta sadece daha fazla abone ve daha fazla abone oldu" diyor Bailey Sarian...