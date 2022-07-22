Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’dan şoke eden karar: Donetsk’te Google yasaklandı...

#RUSYA#Google#Donetsk Halk Cumhuriyeti
Rusya’dan şoke eden karar: Donetsk’te Google yasaklandı...

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesinden itibaren devreye sokulan yaptırım kararları ve uluslararası şirketlerin Moskova karşısında aldıkları ortak tavır gündemin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Birçok şirket Rusya’dan çekilme kararı alırken bu kez de Rusya Donetsk bölgesi için şaşırtıcı bir karara imza attı…

Haberin Devamı

Rus işgali altında olan Donetsk bölgesinde Google'ın yasaklanacağı duyuruldu. Karar Google’ın, Ukrayna'nın işgal altındaki Donetsk bölgesinde, "Ruslara karşı terör ve şiddeti" teşvik ettiği iddiasıyla alındı.

Gözden Kaçmasın

Lukaşenkodan nükleer savaş uyarısı: Her şey Ukraynaya bağlıLukaşenko'dan 'nükleer savaş' uyarısı: Her şey Ukrayna'ya bağlı!Haberi görüntüle

Rusya’dan şoke eden karar: Donetsk’te Google yasaklandı...
Donetsk halkı artık arama motoru olarak Google'ı kullanamayacak

AÇIKLAMADA ÇOK SERT İFADELER KULLANILDI

Kendini Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ilan eden ve Rusya tarafından tanındığı gün savaşın başlamasına neden olan bölgenin başkanı Denis Pushilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ukrayna ve batının insanlık dışı propagandası uzun zamandır tüm sınırları aştı. Ortada Ruslara karşı gerçek bir zulüm, yalanların dayatılması ve dezenformasyon var.

Haberin Devamı

Bu bağlamda bilgi teknolojisinin ön saflarında yer alan Google arama motoru, küratörlerinin ABD hükümetinden aldığı emirler üzerine, tüm Ruslara ve özellikle Donbass nüfusuna karşı terörizmi ve şiddeti teşvik ediyor.”

Gözden Kaçmasın

Korkunç gerçek açığa çıktı: Rus askerleri eğitim alamadan adeta ölüme yollanıyorKorkunç gerçek açığa çıktı: Rus askerleri eğitim alamadan adeta ölüme yollanıyor!Haberi görüntüle

Rusya’dan şoke eden karar: Donetsk’te Google yasaklandı...
Donbass bölgesinde savaşan Ukraynalı askerler ABD yapımı anti tank mühimmatı kullanıyor

YAŞANANLAR DÜN BAŞLAMADI, UZUN ÜREDİR DEVAM EDİYOR

Pushilin sözlerine şöyle devam etti:

“Üstelik bu dün başlamadı. Bu duruma artık katlanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Google'ı DPR bölgesinde engellemeye karar verdik. Suçluların olduğu herhangi bir toplumda yaptıkları şey budur: Diğer insanlardan izole edilirler.

Google, suç politikasını izlemeyi bırakır ve hukukun, ahlakın ve sağduyunun ana akımına dönerse, çalışması için hiçbir engel kalmayacaktır.”

DPR'yi meşru bir otorite olarak tanıyan BM üye devletleri arasında sadece Rusya, Suriye ve Kuzey Kore var.

Rusya’dan şoke eden karar: Donetsk’te Google yasaklandı...
Donbass haritası (Financial Times - 2014)

Haberin Devamı

RUSYA: 300 MİLLİYETÇİYİ ÖLDÜRDÜK

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Kramatorsk'ta bir okul binasına düzenlenen saldırıda "300'e kadar milliyetçiyi" öldürdüğünü iddia etti.

Ancak Rusya bununla ilgili herhangi bir kanıt sunmadı.

Ukrayna ise saldırıda bir sivilin öldüğünü söyledi.

Bakanlık ayrıca, 5-20 Temmuz döneminde ABD tarafından tedarik edilen Himars füze sisteminin dört fırlatıcısını ve bir nakliye yükleme aracını ve 12 Ukraynalı insansız hava aracını imha ettiğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Google#Donetsk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar