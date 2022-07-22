Lukaşenko'dan 'nükleer savaş' uyarısı: Her şey Ukrayna'ya bağlı!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko AFP'yer verdiği bir röportajda, Rusya, Ukrayna ve Batı'nın "nükleer savaş uçurumundan" kaçmak için bir an önce anlaşması gerektiğini belirtti ve Kiev'in Moskova'nın taleplerini kabul etmesi konusunda ısrar etti.

SAVAŞI DURDURMALIYIZ

Minsk'teki Bağımsızlık Sarayı'nda konuşan Lukaşenko "Ukrayna'daki bu karışıklığı, operasyonu ve savaşı sona erdirmeli ve bir anlaşmaya varmalıyız" dedi ve ekledi;

"Biraz duralım daha sonra yaşamaya nasıl devam edeceğimizi anlayacağız"

NÜKLEER SAVAŞ UYARISI

Ukrayna savaşının 148. gününde konuşan Belarus lideri, Batı'yı Rusya ile çatışmaya girmek ve Ukrayna'yı kışkırtmakla suçladı ve "Savaşı kışkırttınız ve devam ettiriyorsunuz. Daha ileri gitmeye gerek yok. Daha ötede nükleer savaş yatıyor. Oraya gitmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

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Lukaşenko, Batılı ülkeler Putin'e istediği 'güvenlik garantilerini' vermiş olması durumunda savaşı engelleyebileceğini iddia ederek "NATO üyeleri ve Amerikalıların savaşa ihtiyacı vardı." dedi.



Lukaşenko'nun röportajından bir kare

HER ŞEY UKRAYNA'YA BAĞLI

Yaklaşık otuz yıldır Belarus'u yöneten 67 yaşındaki lider, Kiev'in Moskova ile yeniden müzakereleri başlatmaları ve taleplerini kabul etmeleri halinde savaşı sona erdirebilecekleri konusunda ısrarlı konuştu ve "Her şey Ukrayna'ya bağlı. Kiev yönetimi müzakere masasına oturmalı ve Rusya'yı asla tehdit etmeyeceği konusunda taahhüt vermeli" dedi.

UKRAYNA KAYBETTİĞİ TOPRAKLARI KABUL ETMELİ

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan görüşmeler İstanbul'da büyük bir ivme kazansa da Nisan ayı ortasında durma noktasına geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov konuya ilişkin yaptığı son açıklamada Ukrayna ile barış görüşmelerinin "anlamsız" olduğunu söyledi ve askeri birliklerinin artık "sadece" doğuya odaklanmadığını duyurdu.

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Lukaşenko, Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği toprakların kaybını kabul etmesi gerektiğini söyledi.

SAVAŞA ŞİMDİYE KADAR KATILMADI

Beyaz Rusya, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi için bir zemin oluşturdu, ancak şimdiye kadar çatışmaya taraf olmaktan kaçındı. Analistler, Belarusluların çoğunun Ukrayna'ya asker gönderilmesinden yana olmadığını belirtiyor.

Lukaşenko savaşın ilk günlerinde yaptığı bir açıklamada Putin'e olan desteğini açık bir şekilde duyurmuş ve “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da buna katılır” demişti.



RUSYA-BELARUS ORTAKLIĞININ GEÇMİŞİ

Rusya 2014'te Ukrayna'yı ilk işgal ettiğinde, Lukaşenko dikkat çekici bir şekilde tarafsız kalmıştı. Ardından 2019 yılında Volodymyr Zelenski Cumhurbaşkanı olarak seçildiğinde Lukaşenko tekrar dost elini uzatmış ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek istediğini iddia etmişti. Ancak iki ülkenin dostluk bağları Ağustos 2020'de Belarus'ta patlak veren büyük protestolara kadar sürdü.

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Belarus'ta tartışmalı seçimler sonrası binlerce kişi sokaklara dökülürken Lukaşenko'nun beklediği destek Kremlin'den geldi. Rusya'nın desteği ile gösterileri bastıran Lukaşenko o günden beri Putin'in yanında yer alıyor.