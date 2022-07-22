Yunanistan’da Abdülhamid Han senaryoları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın önümüzdeki ay Akdeniz’de faaliyetlerine başlamasının planlandığını açıklaması, Atina’da endişe yarattı.
Fuat Oktay’ın, KKTC’deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada “Abdülhamid Han” ile ilgili sözleri üzerine, Yunan başkentinde “Türk sondaj gemisi Akdeniz’in neresinde faaliyet gösterecek” sorusuna cevap aranıyor. Bu çerçevede, Atina’da “Abdülhamid Han”ın rotası ile ilgili, Yunanistan için “iyi, az kötü ve çok kötü” olarak tanımlanan üç senaryo dolaşıyor:
ÜÇ İHTİMAL HESABI
İYİ SENARYO: Geminin Türk karasuları içinde faaliyet göstermesi.
AZ KÖTÜ SENARYO: Türkiye ile KKTC arasındaki bölgede sondaj yapması.
ÇOK KÖTÜ SENARYO: Doğu Akdeniz’de 2020 yılında “Oruç Reis” krizinin yaşandığı bölgede faaliyet göstermesi.
“Abdülhamid Han”ın en geç 15 Ağustos’ta Akdeniz’e açılacağı hesapları yapılan Atina’da “az kötü senaryo” ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürüldü. Bu durumda, Türk sondaj gemisinin, Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge’nin (MEB) 6’ncı numaralı parselinin kuzeyinde kalacağı tahminleri yürütüldü.
ORUÇ REİS KRİZİ NEYDİ
Ağustos 2020’de Antalya açıklarında doğalgaz arama çalışmaları yürüten Oruç Reis’i engellemeye çalışan Yunan savaş gemilerine Türk donanması müdahale ederek, uzaklaşmalarını sağlamıştı. Diyalog yolunun açılmasıyla iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren kriz rafa kaldırılmıştı.