Korkunç gerçek açığa çıktı: Rus askerleri eğitim alamadan adeta ölüme yollanıyor!

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Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna topraklarını işgale girişir ve savaş başlatırken, Kiev’i hemen ele geçireceğini ve Ukrayna’yı saf dışı bırakacağını düşünmüştü.

Ancak ilerleyen günler Rusya’nın bu düşüncesini boşa çıkardı ve Ukrayna, tüm dünyayı şaşırtan bir direniş gösterdi.

Ukrayna'nın şiddetli direnişi Kremlin'i şaşırttı ve bazı tahminlere göre Rusya’nın kayıpları 30 bin askerin üzerine çıktı. Bu da özellikle ordu içinde moralin çok düşmesine yol açtı.

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MAKİNELİ TÜFEK BİLE KULLANAMIYORLAR!

Rus ordusu hakkında açıklanan son rapor ve basına yansıyan detayları ise adeta okuyanların kanını dondurdu. Rapora göre Rus ordusu sürekli hale gelen asker ihtiyacını karşılayabilmek için yeni askerlere sadece 5 günlük bir eğitim veriliyor ve bu askerler makineli tüfek kullanmayı bile bilmeden cepheye yollanıyor.

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Oysa Rusya Savunma Bakanlığı web sitesinde, Rus ordusuyla sözleşme imzalayan herkesin önce dört haftalık kombine silah eğitimi alması gerektiği belirtiliyor.

Moskova Times'a konuşan ve kimliği gizli kalsın diye adı sadece Ivan olarak açıklanan asker kendisinin ve diğer arkadaşlarının hiçbir şey öğrenemeden cepheye yollandığını ve aslında cepheye bile değil direkt olarak ‘ceset torbasına’ koyulmaları için yola çıkarıldıklarını anlattı.

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“BİR HAFTALIK EĞİTİM DOĞRUDAN CESET TORBASINA GİDEN BİR YOLDUR”

Bağımsız askeri analist Pavel Luzin, Moskova Times'a verdiği demeçte, "Bir hafta [eğitim] hiçbir şey değil. Bir asker için bu, bir hastaneye veya ceset torbasına giden doğrudan bir yoldur" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı web sitesinde yer alan 4 haftalık kombine eğitim 240 saat sürüyor ve hayatta kalma eğitimi, atış, el bombası fırlatma ve askeri taktiklerin incelenmesini gibi çok hayati konuları içeriyor.

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Ayrıca, Rus yasalarına göre, askerler en az dört aylık eğitim almadıkça savaşa gönderilemez. Ancak devam eden savaşta bu kuralların hiçbirine uyulmuyor…

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ASKERLERİN İMZALADIĞI SÖZLEŞMEYE AYKIRI

Luzin gazeteye verdiği demeçte, aynı standartların Rus ordusuyla Ukrayna'da savaşmak üzere sözleşme imzalayanlara da uygulanması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte, yeni acemilere asgari eğitim sağlanması, Rusya ordusunda giderek daha yaygın hale geliyor ve muhtemelen Rusya'nın seferberlik, insan gücü eksikliği ve moral ile ilgili sorunları da bu sebepten artıracak.

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Nisan ayında Savunma Bakanlığı ile üç aylık bir sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Ivan, aldığı beş günlük eğitimi 'yoğun' olarak nitelendirdi.

Ivan Moscow Times'a verdiği demeçte, "Özel askeri operasyon başladığında -aslında bu bir savaş olsa da- bunu kişisel bir trajedi olarak kabul ettim. Kendi kendime oraya gitmek istediğimi ve kimsenin beni durduramayacağını söyledim. Ben bir vatanseverim.” dedi.

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ASKERLER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Ivan, hızla Batı Rusya'daki Belgorod'daki bir askeri üsse transfer edildi ve iki hafta içinde Ukrayna'da ön saflarda yer aldı.

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Genç asker yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bütün tıbbi kontrollerden sonra, yarından sonraki gün askeri üsse gitmeye hazır olup olmadığımı sordular. Bizi beş gün eğittiler, bir beş gün daha kuvvet rotasyonu için bekledik ve sonra pozisyonlarımıza gittik.”

Askerler bu 5 günlük süreçte sabah 10'dan akşam 7'ye kadar eğitim gördüklerini, savaş becerileri pratiği yaptıklarını, binalara saldırdıklarını ve 'çok yönlü savunma' yaptıklarını söyledi. Bu eğitimin her asker için farklı olduğunu ve belirli pozisyonlar için gereken farklı becerilere odaklandığı iddia edildi.

Öte yandan Ivan bu eğitimin yeterli olmadığı kabul ediyor ve bölüğünde makineli tüfeğin nasıl çalıştığını bilmeyen bir asker olduğunu anlatıyor.

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Bu konuda açıklama yapan tek asker Ivan değil. İsimi açıklanmayan bir Rus askeri BBC'nin Rus haber servisine geçen ay eğitim eksikliği karşısında 'şok olduğunu' söylemişti. Askerin "Bazıları düzgün bir şekilde makineli tüfek tutmadı, gerçek tankları hiç görmedi ve birkaç gün içinde cepheye gidecekler" sözleri büyük şaşkınlık yaratmış ve tepki toplamıştı.

CEPHEDE SADECE 4 GÜN DAYANABİLDİ

24 yaşındaki Rus askeri Yevgeny Chubarin, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde Belgorod askeri üssüne nakledildikten sadece dört gün sonra öldürülmüştü. Bu durumun çok kereler başka askerler için de tekrarlanmasının ardından insan hakları aktivistleri, muharebe bilgisi eksikliğinin ve sınırlı eğitimin, askerlerin bir savaş bölgesinde hayatta kalma olasılığının daha düşük olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Moscow Times ayrıca, savaşmayı reddeden sözleşmeli askerlerin komutanları tarafından evlerine dönmelerine izin verilmediğini ve savaş alanına geri dönmeleri için tehdit edildiklerini ve korkutulduklarını da yazdı.

Gazete, Rusya'nın 11. Muhafız Hava Taarruz Tugayındaki askerlerin bu ayın başlarında istifalarını sunduklarını, ancak taleplerinin direnişle karşılandığını söyledi.

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İSTİFA EDEN ASKERLERE BASKI YAPILDI

Savaş karşıtı bir örgütün kurucu ortağı Vladimir Budaev, Tugay'dan 78 savaşçının istifalarını sunduğunu söyledi. Ancak askeri yetkililerin yıldırma taktikleriyle müdahale etmesiyle bu sayı düşürüldü.

Askerlerden birinin annesi, istifaları kabul etmeyi reddeden tugay komutanlarının bazı askerleri Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Luhansk kentindeki özel bir gözaltı merkezine gönderdiğini söyledi.