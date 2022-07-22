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Tren köprünün üstünde alev aldı! Yolcular camlardan atladı

#ABD#Tren#Yangın

ABD'nin Massachusetts eyaletinde trende yangın çıktığını fark eden yolcular, pencereden atlayarak kendilerini dışarı attı. Trenden tüm yolcuların çıkarıldığı ve kimsenin yaralanmadığı açıklanırken olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

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ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Somerville'de yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alevlere teslim oldu.

Tren köprünün üstünde alev aldı Yolcular camlardan atladı
SEBEBİ BELLİ OLDU

Massachusetts Körfezi Ulaştırma Otoritesi (MBTA) güneye giden Orange Line treninden dumanlar yükseldiğini, bir patlama sesi duyulduktan sonra trenin aniden durduğunu açıkladı.

MBTA müdürü Steve Poftak, düzenlediği basın toplantısında yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı açıkladı.

Tren köprünün üstünde alev aldı Yolcular camlardan atladı

YOLCULARDAN BİRİ NEHRE ATLADI

Yangını fark ederek paniğe kapılan yolcular  trenin pencerelerinden atlayarak kendilerini dışarı attı. Yolculardan birinin Mystic River'a atlayarak kaçtığı belirtildi.

Yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada bu kişinin kıyıya kadar yüzdüğünü ve tedavi olmayı reddettiğini açıkladı.
Tren köprünün üstünde alev aldı Yolcular camlardan atladı

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde insanların panik içerisinde koşuşturdukları ve tren camlarından atladıkları görülüyor.

Trenden tüm yolcuların çıkarıldığı ve kimsenin yaralanmadığı açıklanırken  olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

GÜVENLİK SORUNLARI HIZLICA ELE ALINMALI

Massachusetts Başsavcısı Maura Healey Twitter'da yaptığı açıklamada "Sakinlerimiz toplu taşıma sistemine güvenebilmelidir. MBTA'nın güvenlik sorunlarını hızlıca ele alması zorunludur. Kalbim bugün yangından etkilenenlerle birlikte"  ifadelerini kullandı.

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