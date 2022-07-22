Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ses hızını aşan yolcu uçağı tanıtıldı! İstanbul New York arası 1 saat 40 dakika...

#Boom#Supersonic Uçak#Yolcu Uçağı
Ses hızını aşan yolcu uçağı tanıtıldı İstanbul New York arası 1 saat 40 dakika...

2029 yılında yolcu taşımaya başlaması beklenen Supersonic 'Overture' uçağının yeni tasarımları ortaya çıktı. Ortalama 65-80 kişi arasında yolcu taşıyabilen uçağın Londra ve New York arasındaki yolculuğunu üç buçuk saat içinde gerçekleştirebileceği açıklandı. Bu da İstanbul'dan New York'a yapılacak bir seyahatin yaklaşık 1 saat 40 dakika olacağı anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Boom teknoloji şirketi, ses hızını aşan Supersonic uçağı Overture'ın yeni tasarım görüntülerini dünya ile paylaştı.

Farnborough International Airshow'da yeni tasarımları paylaşan şirket uçaklarını 'ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir süpersonik uçak' olarak tanımladı.

Ses hızını aşan yolcu uçağı tanıtıldı İstanbul New York arası 1 saat 40 dakika...

İSTANBUL'DAN NEW YORK'A UÇUŞ 1 SAAT 40 DAKİKA OLACAK

2029 yılında piyasa sürülmesi beklenen 65-80 arasında bir yolcu kapasitesine sahip uçağın Londra ve New York arasındaki yolculuğunu üç buçuk saat içinde gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

TRT Haber, bunun uçakla İstanbul'dan New York'a yapılacak bir seyahatin yaklaşık 1 saat 40 dakika olacağı anlamına geldiğini yazdı.

Ses hızını aşan yolcu uçağı tanıtıldı İstanbul New York arası 1 saat 40 dakika...

4 MOTORLU TASARIM

Haberin Devamı

Şirketin yeni gözbebeği Overture su üzerinde Mach 1.7 (2.092 km/s), kara üzerinde ise 1.7'nin hemen altında bir hızla seyretmesini sağlayan kanada monte edilmiş 4 motor ile güçlendirilecek.

Dört motorlu tasarım gürültüyü azaltırken havayolu operatörlerinin maliyetlerini de düşürecek. 60 bin fit yükseklikte uçabilecek uçakta ilk kez 'gürültü azaltma sistemi' kullanılacak.

Ses hızını aşan yolcu uçağı tanıtıldı İstanbul New York arası 1 saat 40 dakika...

YOLCU UÇAKLARINDA YENİ BİR DÖNEM

Yolcu uçaklarında yeni bir dönem açmaya hazırlanan şirket, Overture'ın gövdesini performansına katkıda bulunmak amacıyla mümkün olduğunca aerodinamik olarak tasarladı. Uçak geleneksel malzemelerden daha hafif ve daha güçlü  karbon kompozit malzemelerden üretilecek ve yakıt olarak yüzde yüz sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanılacak.

Ses hızını aşan yolcu uçağı tanıtıldı İstanbul New York arası 1 saat 40 dakika...

2026 YILINDA HAVADA OLMASI BEKLENİYOR

Haberin Devamı

2025 yılına kadar üretiminin başlaması beklenen uçağın 2026 yılında havada olması 2029 yılında da yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.

Geliştirilmekte olan uçağı satın almak için United Airlines ve Japan Airlines ile şimdiden anlaşmalar yapıldı.

Gözden Kaçmasın

Hindistanda fıkra gibi olay Başbakan nehirden içtiği su nedeni ile hastanelik olduHindistan'da fıkra gibi olay! Başbakan nehirden içtiği su nedeni ile hastanelik olduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Lukaşenkodan nükleer savaş uyarısı: Her şey Ukraynaya bağlıLukaşenko'dan 'nükleer savaş' uyarısı: Her şey Ukrayna'ya bağlı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Boom#Supersonic Uçak#Yolcu Uçağı

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar

BAKMADAN GEÇME!

Galatasarayın yeni golcüsü Haris Seferovici Portekizli gazetecilere sorduk Jorge Jesusa diz çöktürmesi unutulmaz...

Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

#Galatasaray
Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... İki günde bir ölüm oluyor

Garip davranıyordu, devasa parkın karanlığında kayboldu... 'İki günde bir ölüm oluyor'

#Kayıp
Pınar Damarın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

Pınar Damar'ın katili eniştesi... Genç kızı böyle takip edip kaçırmış

#Pınar Damar