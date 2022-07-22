Ses hızını aşan yolcu uçağı tanıtıldı! İstanbul New York arası 1 saat 40 dakika...

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Boom teknoloji şirketi, ses hızını aşan Supersonic uçağı Overture'ın yeni tasarım görüntülerini dünya ile paylaştı.

Farnborough International Airshow'da yeni tasarımları paylaşan şirket uçaklarını 'ekonomik ve çevresel olarak sürdürülebilir bir süpersonik uçak' olarak tanımladı.



2029 yılında piyasa sürülmesi beklenen 65-80 arasında bir yolcu kapasitesine sahip uçağın Londra ve New York arasındaki yolculuğunu üç buçuk saat içinde gerçekleştirebileceği belirtiliyor.

TRT Haber, bunun uçakla İstanbul'dan New York'a yapılacak bir seyahatin yaklaşık 1 saat 40 dakika olacağı anlamına geldiğini yazdı.



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Şirketin yeni gözbebeği Overture su üzerinde Mach 1.7 (2.092 km/s), kara üzerinde ise 1.7'nin hemen altında bir hızla seyretmesini sağlayan kanada monte edilmiş 4 motor ile güçlendirilecek.

Dört motorlu tasarım gürültüyü azaltırken havayolu operatörlerinin maliyetlerini de düşürecek. 60 bin fit yükseklikte uçabilecek uçakta ilk kez 'gürültü azaltma sistemi' kullanılacak.



Yolcu uçaklarında yeni bir dönem açmaya hazırlanan şirket, Overture'ın gövdesini performansına katkıda bulunmak amacıyla mümkün olduğunca aerodinamik olarak tasarladı. Uçak geleneksel malzemelerden daha hafif ve daha güçlü karbon kompozit malzemelerden üretilecek ve yakıt olarak yüzde yüz sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanılacak.



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2025 yılına kadar üretiminin başlaması beklenen uçağın 2026 yılında havada olması 2029 yılında da yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.



Geliştirilmekte olan uçağı satın almak için United Airlines ve Japan Airlines ile şimdiden anlaşmalar yapıldı.