Hindistan'da fıkra gibi olay! Başbakan nehirden içtiği su nedeni ile hastanelik oldu

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Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein Nehrinden temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için Sultanpur Lodhi kentini ziyaret etti.

SUYUN TEMİZ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN NEHİRDEN SU İÇTİ

Başbakan Mann, yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen törende nehrin kıyısına fidan dikti ve suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu göstermek için nehirden 1 bardak su içti.

Başbakan'ın su içtiği fotoğraflar Hindistan medyasında boy gösterirken videosu da sosyal medyada viral hale geldi.



Ancak Başbakan Mann'ın gövde gösterisi pek de umduğu gibi sonuçlanmadı. Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda gece geç saatlerde rahatsızlanan Başbakan şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki Indraprastha Apollo Hastanesine götürüldü.

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GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Başbakan güvenlik personeli olmadan apar topar hastaneye kaldırıldığı için olay bir süre gizli tutuldu. Olaya aşina kaynaklar başbakanın gerekli testlerden geçirildiğini ve geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu edildiğini açıkladı.

Başbakanlık Mann'ın sağlık durumunun yerinde olduğunu yoğun programı dahilinde peş peşe toplantılara katıldığını açıkladı.