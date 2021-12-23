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Youtube videosu ile doğum felaket getirdi...

#Youtube#Hindistan#Doğum
Youtube videosu ile doğum felaket getirdi...

Hamile karısını hastaneye götürmek yerine YouTube'daki 'evde doğum' videoları ile bebeğini dünyaya getirmek isteyen Hintli adam gözaltına alındı. Bebek ölü doğarken kan kaybeden kadın hastaneye kaldırıldı.

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Güney Hindistan'ın Tamil Nadu bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki R. Loganathan, 28 yaşındaki karısı Gomathi'nin doğum sancıları başladığında onu alıp hastaneye götürmek yerine YouTube'u açtı ve 'Evde doğum nasıl yapılır' videoları izlemeye başladı.

VİDEOLARI İZLEYİP EVDE DOĞUMA ZORLADI

Karısının doğumu evde yapmasını isteyen adam kız kardeşinden yardım istedi ve izledikleri videolarla doğumu evde gerçekleştirdiler. Ancak sonuç hiç bekledikleri gibi olmadı.

BEBEK ÖLÜ DOĞDU, ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

28 yaşındaki talihsiz kadın ölü bir bebek dünyaya getirdi. Annenin kanaması çok fazlaydı ve yakındaki bir sağlık kuruluşuna götürüldü, buradan da hastaneye sevk edildi. Gomathi'nin durumunun ciddi olduğu bebeğe ise otopsi yapılacağı bildirildi.

Youtube videosu ile doğum felaket getirdi...

Ciddi kan kaybı yaşayan genç kadın Vellore hastanesinde tedavi altında

BABA GÖZALTINA ALINDI

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Ranipet'teki sağlık müdür yardımcısı Manimaran, çiftin eylemlerinin çocuğun ölümüne yol açtığı için şikayette bulunduklarını açıkladı.

Gözaltına alınan adam hem kadının hem de çocuğun hayatını tehlikeye atlamakla suçlanıyor. Öte yandan tedavisi devam eden annenin hamile kaldıktan sonra sağlık kontrollerine de gitmediği ortaya çıktı.

BU İLK DEĞİL

İnternetten video izleyerek doğum yapmak son yıllarda Hindistan'da tedirgin edici bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Bundan iki ay önce de 17 yaşındaki bir genç kızın Youtube'dan video izleyerek doğum yaptığı haberi uzun süre konuşulmuştu.

Yetkililer evde doğum yapmanın anne için de bebek içinde büyük risk oluşturabileceğini belirtiyor. Ülkede bu konuya ilişkin bir tedbir alınıp alınmayacağı ise merak konusu...

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