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Her şeyi YouTube'tan öğrendi... 12 yaşında 1.6 milyon dolar kazandı

#Nft#ABD#Dünya
Her şeyi YouTubetan öğrendi... 12 yaşında 1.6 milyon dolar kazandı

ABD’li 12 yaşındaki Nyla Hayes yaptığı çizimleri NFT formatında satarak 1,6 milyon dolar kazandı. Hayes, nasıl NFT yapacağını YouTube videolarından öğrendi.

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Son günlerde adını sıkça duymaya alıştığımız NFT (Nonfungible Token) ile sanat dünyası ve kripto dünya bir araya geldi.

Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile hazırlanan sanat eserleri son günlerin en revaçta ve en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.

ABD’li 12 yaşındaki Nyla Hayes yaptığı çizimleri NFT formatında satarak 1,6 milyon dolar (yaklaşık 22 milyon TL) kazandı.

Çizim yapmaya 4 yaşında başladığını anlatan Hayes, dijital çizimlere ebeveynlerinin aldığı telefon ve tabletle başladı. Şimdi NFT dünyasında popüler olan 'Long Neckies' (Uzun Boyunlular) serisine ise 9 yaşında başladı.

Çeşitli kültürlerden ve etnik kökenlerden kadınların uzun boyunlu şekilde çizildiği seri için ilhamı uzun bir boyna sahip 'Brontozor' türü dinozordan aldığını söyleyen Hayes, dinozorun uzun ve kalın boynunun kendisine kadınları andıran güçlü bir imge olarak göründüğünün altını çizdi.

'Kültürüne veya geçmişine bakmadan, tüm kadınlar temelde güzeldir' ilkesiyle hareket eden Hayes eserleriyle 'kadınların ne kadar güzel ve güçlü olabileceğini göstermeyi' amaçladığını söylüyor.

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Her şeyi YouTubetan öğrendi... 12 yaşında 1.6 milyon dolar kazandı

YOUTUBE VİDEOLARI İLE ÖĞRENDİ

Hayes’in çizimlerinin paraya dönüşmesi ise bu yılın başlarında dayısının tavsiye ettiği NFT platformunu keşfetmesiyle gerçekleşti.

Nasıl NFT yapacağını YouTube videoları izleyerek öğrenen Hayes, Long Neckies serisi çizimlerini satışa koydu. Mart ayında satışa koyduğu 75 eserden 51’i satılan Hayes’in serisi hızla NFT tutkunları arasında popüler oldu.

Hayes temmuzda ikinci ve daha büyük serisi olan 'Long Neckie Ladies' koleksiyonunu yayınladı. Hayes’in annesi, 3 bin 333 kadının portresini içeren serinin hepsinin saatler içinde satıldığını söyledi.

Hayes şimdi erkek portrelerini içeren 'Long Neckie Fellas' serisini çiziyor.

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TIME DERGİSİNİN KABUL ETTİĞİ İLK SANATÇI OLDU

Time dergisi, Hayes’in, NFT’ler için açtığı 'TIMEPieces' bölümüne kabul edilen ilk sanatçı olduğunu duyurdu. Hayes çizimlerinin birincil satışlarından masraflar hariç 382 ETH, yani günümüz fiyatıyla 1,6 milyon dolar kazandı.

Bu zamana kadar yapılan tüm birincil ve ikincil satışlar hesaba katılırsa çizimlerinin toplam işlem hacmi 1.394 ETH, yani günümüz fiyatıyla 6,1 milyon dolar seviyesine ulaştı.

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UZMANLARDAN UYARI: SONSUZA KADAR SÜRMEYECEK

2021 yılı Hayes gibi artistler için iyi bir yıldı. Kripto paralara ilgi en üst seviyelere çıkarken NFT alışverişleri yılın üçüncü çeyreğinde 6 milyar doları geçerek rekor kırdı.

Ancak, kripto milyarderi Mike Novogratz gibi bazı uzmanlar bu yükselişin sonsuza dek sürmeyeceği konusunda uyarıyor.

NFT’leri fiziksel sanat eserleriyle karşılaştıran eleştirmenler de dijital koleksiyon eserlerinin yapay bir kıtlık algısına bağlı olduğunu söylüyor.

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NFT NEDİR?

Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

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Başka bir deyişle bu teknolojiden faydalanan NFT, kullanıcılara orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma şansı veriyor.

Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor.

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#Nft#ABD#Dünya

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