Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

Haberin Devamı

Bir bilmeceyle başlayalım: Kenarları 37 santimetre, ağırlığı ise 907 kilogram olan ve geçtiğimiz günlerde 250 bin dolar karşılığında satılan şey nedir?

Bu soru size çok saçma geldiyse henüz son dönemin en büyük çılgınlığı olan volfram küpleriyle tanışmamışsınız demektir. O yüzden en başa dönelim…

Bazılarımızın okuldaki fen derslerinden hatırlayabileceği volfram, oldukça değerli ve nadir bir metal. Sembolü W, atom numarası ise 74 olan volfram, 3422 santigrat derece sıcaklıktaki erime noktasıyla da metaller arasında en üst seviyede yer alıyor. Çok iyi bir elektrik iletkeni olan bu nedenle geçmişte klasik ampullerin ortasındaki ince telin hammaddesi olarak karşımıza çıkan volfram, tungsten adıyla da biliniyor.

Türkiye'de de Uludağ civarında yatakları bulunan volfram, bilinen en ağır metallerden biri. Basit bir karşılaştırma yapmak gerekirse yoğunluğu kurşunun yoğunluğunun 1,7 katı. Dolayısıyla küçücük bir volfram parçası bile oldukça ağır. Zaten volfram küplerini bir çılgınlık haline getiren de bu ağırlık... (Amazon.com'daki ürün tanımında da bu detayın altı çiziliyor.)

5-6 YIL ÖNCE BİR ŞAKAYLA BAŞLADI

Haberin Devamı

İlk olarak 2015 yılında, Reddit gibi ortamlarda doğan bir şakayla başlayan bu çılgınlık, son birkaç aydır özellikle kripto para yatırımcıları arasında hızla yayılıyor. Bu yoğun ilgi sonucunda da kripto para piyasasını birazcık takip edenlerin tahmin edebileceği üzere volfram küplerinin değeri, günden güne artıyor.

Yaygın olarak alınıp satılan volfram küplerinin kenar uzunluğu 5 santimetre, ağırlığı ise 2,5 kilogram civarında. Bu küçük boy küpler yaklaşık 500 dolara alıcı bulunuyor. Bir de kenarları 10 santimetre olanlar var. Yaklaşık 19 kilo ağırlığındaki bu küplerin fiyatı da 3500 doları buluyor.

250.000 DOLAR ÖDEDİLER VE SENEDE 1 KEZ GÖREBİLECEKLER

Oldukça yüksek fiyatlara rağmen volfram küplerinin gördüğü ilgi en başta sorduğumuz bilmecede bahsi geçen küpe de ilham oldu. Şu an bilinen en büyük volfram küpü üreticisi olan Midwest Tungsten Service şirketi, "En fazla nereye kadar gidebiliriz?" sorusundan yola çıkarak, kenarları 7 santimetre ağırlığı ise 1 ton olan, satışı ise NFT ile gerçekleştirilen bir küp üretti. The Verge'ün aktardığına göre, şirket geçtiğimiz ay internet sitesi üzerinden yayımladığı bir yazıyla takipçilerine küp hakkında şu bilgileri verdi:

NFT, Midwest Tungsten Service'in merkezinde saklanacak ve NFT sahibine ait olacak gerçek bir fiziksel küpü temsil ediyor. Küp sahibi her takvim yılında bir kez küpü görme, fotoğraflama ve dokunma hakkında sahip olacak. Bu görüşmeler bir Midwest Tungsten Service temsilcisi aracılığıyla önceden planlanacak. Küpü görmek isteyenlerin NFT'nin sahibi olduklarını kanıtlamaları gerekecek. Küp kendi özel odasında saklanacak. Kilitli bu odaya sadece NFT sahibi tarafından erişilebilecek.

Haberin Devamı

NFT'nin satışı halinde, o takvim yılı içinde ziyaret gerçekleştiyse, küpün yeni sahipleri ziyaret yapamayacak. İlk satıştan sonraki 12 hafta boyunca küp görülemeyecek. NFT'nin yanması halinde, küp bir yük kamyonuyla son sahibine gönderilecek. NFT'nin sahibi yakma niyetini önceden Midwest Tungsten Service'e bildirecek ve gönderim sonrası nakliyeden sorumlu olacak.

Satış kurallarının bu kadar sıkı olması, küp meraklılarını etkilemedi. Kendilerine TungstenDAO adını veren, kaç kişiden ya da kimlerden oluştuğu bilinmeyen bir grup 1 Kasım günü 56,9 ETH (o günkü değeriyle 250 bin dolar) ödeyerek satın aldı.

Haberin Devamı

Only a few more weeks until #Christmas! It is the perfect time to submit an order in our online shop 🎁🎄



Order today: https://t.co/56E63sJOJA#ChristmasIsComing #onlineshopping #Tungsten pic.twitter.com/KN7fQBBCkL — Midwest Tungsten (@MidwestTungsten) December 10, 2019

AMAÇ YATIRIM GİBİ GÖRÜNSE DE FAZLASI VAR

"Merkezi olmayan otonom kuruluş" anlamına gelen "decentralized autonomous organization" ifadesinin kısaltması olan DAO, kuralları blok zinciriyle korunan bir tür kooperatif. DAO'lar genelde yatırım amaçlı kuruluyor. TungstenDAO ise genellikle meme'lere yatırım yapıyor. ("Miim' diye okunan meme'leri internet kullanıcıları tarafından üretilip paylaşılan esprili görsel, video, metin gibi içerikler olarak tarif edebiliriz.) Kendisini "deneysel bir meme kuluçka stüdyosu" olarak adlandıran TungstenDAO, amacını ise "önemli bir meme koleksiyonu oluşturup bu meme'lerin sosyal önemini artıran ve bu varlıklara duyulan arzuyu güçlendiren içerikler üretmek" olarak nitelendiriyor.

Haberin Devamı

TungstenDAO, 907 kilogramlık volfram küpünü satın alma sebebine dair henüz net bir açıklama yapmış değil. Küpün değerinin artıp artmayacağı, TungstenDAO'nun yatırımının bekleneni verip veremeyeceği gibi soruların cevabı da henüz verilebilmiş değil.

Bununla birlikte geçtiğimiz Ekim ayında da adı açıklanmayan bir grup kripto savunucusu Midwest Tungsten Service'e 500 adet küçük volfram küpü siparişi vermişti. NFT olarak üretilen ve kısa süre içinde tükenen bu küplerden elde edilen gelir, kripto para savunucusu gruplara aktarılmıştı.

Haberin Devamı

Diğer yandan tüm volfram küpü meraklılarının derdi yatırım yapmak ya da para kazanmak değil. Hatta birçokları için bu işin felsefi ve ruhani boyutları var.

Midwest Tungsten Services tarafından satılan bu küplerin soldaki volfram, sağdaki ise alüminyum. Volfram küpleri kadar olmasa da başka metallerin küpleri de oldukça popüler Midwest Tungsten Services tarafından satılan bu küplerin soldaki volfram, sağdaki ise alüminyum. Volfram küpleri kadar olmasa da başka metallerin küpleri de oldukça popüler

"AKILLARA DURGUNLUK VERİCİ"

Wall Street Journal'a konuşan 35 yaşındaki Floridalı avukat Drew Morris onlardan biri. Bir blok zinciri istihbarat şirketinde çalışan Morris, kenarları 4 santimetre uzunluğundaki küpleri arkadaşları sayesinde keşfetmiş. Morris, Twitter'da ve Telegram mesajlarında karşısına çıkan küplerden birini ilk kez eline aldığı anı çok iyi hatırlıyor.

Küpün yoğunluğunu "akıllara durgun verici" olarak nitelendiren Morris, "Küpümü, beni motive eden şeyleri bana hatırlatması için çalışma masamın üzerinde tutuyorum. 'Devam et, çalışmaya devam et' diyor bana" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda kripto paralara yatırım yaptığını da belirten Morris, "İleride daha büyük ölçülerde bir küpe geçiş yapabileceğimi umuyorum" diye konuştu.

Morris'in ve daha nice küp meraklısının bu trendle tanışma noktası kısaca "fintwit" olarak anılan finansal Twitter. Oldukça niş bir kitle olan fintwit camiası, küçüklü büyüklü bir yatırımcılar grubundan oluyor. Bu Twitter kullanıcıları bazen piyasaların gideceği yönü, bazen enflasyonun geleceğini, bazen de mangal sosu tariflerini paylaşıyor. Ancak son dönemde nar gibi kızarmış et fotoğraflarının yerini, bu bilim kurgu filmlerinden fırlamışa benzer küplerin fotoğrafları aldı.

1 kg of tungsten vs. 1 kg of magnesium pic.twitter.com/ushxOSD5Oh — MidwestTungstenStore (@MTS_Store) November 16, 2021

KRİPTO PARALARIN YARATTIĞI BOŞLUĞU DOLDURUYOR

Blok zinciri odaklı bir yatırım firması olan Castle Island Ventures'ın kurucu ortağı Nic Carter da küp meraklısı fintwit'çilerden. Hatta Twitter'daki tanıtıcı yazısında "ilk tungsten toplayıcı" ifadesi yer alıyor.

Carter, küplerin fiziksel ağırlığı ile kripto para piyasalarının elle tutulamazlığı arasında güçlü bir tezat olduğunu belirterek, "Sevdiğimiz şeyin fiziksel totemlerinden mahrumuz. Tungsten kalbimizdeki bu boşluğu dolduruyor" sözleriyle anlattı küplerin kripto para yatırımcıları için değerini.

Küplerin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayan şey ise Neeraj K. Agrawal'in yaptığı bir şaka oldu. Kâr amacı gütmeyen bir kripto para araştırma ve savunu topluluğu olan Coin Center'ın iletişim direktörü olan Agrawal, küresel volfram sıkıntısının arkasında kripto yatırımcılarının olduğuyla ilgili sahte bir Bloomberg News haberinin ekran görüntüsünü tweet'leyince ilgi bir anda arttı.

KÜPÜYLE BİRLİKTE GÖMÜLMEK İSTEYEN BİLE VAR

Agrawal, Wall Street Journal'a, "Muhtemelen küpümle birlikte gömüleceğim. Zenginlikleriyle birlikte gömülen firavunlar gibi... Böylece küpümü de onurlandırmış olacağım" diye konuştu.

Birçok küp meraklısı, bu ağır nesneyle olan ilişkilerini mistik terimlerle ifade ediyor. Örneğin, Albany'de yaşayan ve @thebitcoinrabbi olarak tanınan Haham Michael Caras, "İnsana yer çekimini ve doğanın güçlerini merak ettiren bir etkisi var" diyor ve ekliyor:

"Gözlerinizin gördüğü şey, hissettiğiniz şey ve avcunuzda tutabileceğiniz kadar küçük bir şeye dair beklentileriniz arasında bir kopukluk oluyor."

VOLFRAM PİYASASI NASIL ETKİLENECEK?

Yukarıda da dediğimiz gibi küplerin en büyük üreticisi Midwest Tungsten Services ve küpler sayesinde şirkete gelen talepte ciddi bir artış yaşandı. Asıl işi kablo, kesici alet gibi başka volfram ürünleri üretmek olan Midwest Tungsten Services'ın Genel Müdürü Kevin Anetsberger, 6 ila 9 milyar dolar değerindeki küresel volfram piyasasını küplere yönelik talebi karşılayabileceğini, ancak envanterlerini yenilemek zorunda kaldıklarını belirtti.

36 yıldır şirkette çalışmakta olan Anetsberger, "Ne zaman fabrikamızı birileri ziyaret etse, volframı ellerinde tuttukları anda şoke oluyorlar" diye konuştu. Anetsberger küp satışlarından ne kadar kazandıklarını söylemedi ancak Bitcoin'le satış yapmaya Ekim ortasında başladıklarını ve ilk siparişi 8 dakika içinde aldıklarını anlattı.

Thank you @MTS_Store for the @Chubbicorns engraved cube. This little guy gives me good vibes during the day. pic.twitter.com/JpsXqGyfpn — Nineteen80 (@danielhoang) November 14, 2021

KÜRELER KÜPLERİ TAHTINDAN EDER Mİ?

Midwest Tungsten Services'e özel küp siparişleri gelmeye de devam ediyor. Örneğin kripto para yatırım şirketi CMS Holdings'in kurucularından Daniel Matuszewski, üzerinde Comic Sans fontuyla şirketin adı yazılı 18 santimetrelik bir küp siparişi verdi. Matuszewski, ağırlığı yaklaşık 105 kilogram olan küpü Noel zamanı gibi teslim alacaklarını belirtti.

Şirketin bu isme özel küplere 50.000 dolardan fazla para ödediğini de ifade eden Matuszewski, "Kendi aramızda küpü kim kaldırabilecek diye kavga ediyoruz" dedi.

Diğer yandan Midwest Tungsten Services sadece volfram küpleri değil, volfram küreleri de üretiyor. Hatta küplerin modasının yavaş yavaş geçmekte olduğunu, yeni modanın bu küreler olduğunu söyleyenler de var.

Avukat Drew Morris ise aynı fikirde değil. "Biz küpümüzü seviyoruz" diyen Morris'e göre, kürelerin küplerin yerini almasına ihtimal yok.

Küplerin tahtı gerçekten yıkılmaz mı? Bunu zaman gösterecek. Ancak kripto para dünyasında hiçbir şeye 'olmaz' gözüyle bakılmaması gerektiği de bir gerçek.