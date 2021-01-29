GameStop hissesiyle başladı, milyonları etkiledi! İşte kısa sürede yaşananlar

Hisse ve kripto para piyasalarında büyük hareketlilik yaşanıyor. ABD merkezli finansal hareketi başlatan ise sosyal medya platformu Reddit’te örgütlenen bir grup oldu. GameStop şirketine ilişkin olarak Melvin Capital yatırım fonu şirketin hisselerinin düşeceğini öngörüp açığa satış işlemi gerçekleştirdi. Bunu fark eden Reddit kullanıcıları da tam tersi işlem yaparak GameStop hissesini almaya başladılar. Küçük yatırımcılar hisseyi aldıkça fiyatı yükseldi ve Melvin Capital’in açmış olduğu pozisyon büyük kayıplar vermeye başladı.

GAMESTOP’UN İŞLERİ KÖTÜ GİDİYORDU

GameStop fiziki olarak oyun satış mağazaları açmıştı. Pandemi ile dijitalleşme arttı ve çevrimiçi satın almalar artınca GameStop’un iş hacmi azalmaya başladı. Bu nedenle GameStop’un batacağını düşünen fonlar satış pozisyonu alıyordu.

UZUN SÜREDİR STABİL SEYREDİYORDU

GameStop hissesi uzun süredir 17-18 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. 12 Ocak tarihinden itibaren kırılım yaşandı ve hisse düzenli olarak yükselişe geçti. 400 dolar seviyesine kadar tırmanan hissede büyük fonlar zarar yazarken küçük yatırımcıların bir kısmı da kazandı.

MELVIN CAPITAL’İN ZARARI 5 MİLYAR DOLAR!

Dünyadaki sayılı zenginin oluşturduğu Melvin Capital fonu GameSpot hissesi nedeniyle çok büyük zarar yazdı. Reddit’teki oluşum nedeniyle büyük yatırımcı olan Melvin Capital fonu 5 milyar dolar kaybettiği iddia ediliyor.

REDDIT’TEKİ OLUŞUMDAN SERMAYE SAHİPLERİ RAHATSIZ

Büyük sermaye sahipleri Reddit’teki oluşumda bulunan kişilerin toplanarak ortak hareket etmesinden rahatsız oldular. Tüm dünyada duyulan gelişmeler nedeniyle bazı aracı kurum şirketleri GameSpot hissesinde alım işlemi yapmayı yasakladı. Bazıları da küçük yatırımcıların aldığı hisseleri habersiz olarak satmaya başladı.

SERMAYE SAHİPLERİ MÜDAHALE İSTİYOR

Fon sahipleri küçük yatırımcıların kendilerine zarar vermesinden dolayı devletin bu gibi girişimlere karşı düzenleme yapmasını istemeye başladı. Milyarlarca dolarla işlem yapan fonlar küçük yatırımcılara karşı para kazanma yolunu seçerken, aynısını küçük yatırımcılar yapınca devletten yardım istemeye başladılar.

MELVIN CAPITAL ÖDÜNÇ ALDIKLARINI YERİNE KOYAMIYOR

Melvin Capital açığa satış işlemi yaptığı GameSpot hissesinde ödünç olarak aldığı hisseleri yerine koyamıyor. Satış pozisyonunda bulunan Melvin Capital, hisselerin fiyatının aşırı yükselmesinden dolayı alım tarafına geçemiyor. Bu nedenle de büyük zarar açıklıyor.

ROBINHOOD: ŞİKAYETLE KAPATTIK

Hisse alım-satımına aracılık eden popüler uygulama olan RobinHood aşırı fiyat oynaklığı nedeniyle hissede işlem yapmayı yasakladı. Yatırımcılar alım işlemi yapamazken New York Eyaleti’nde RobinHood’a dava açıldı. Alım işlemlerinin kapatılması nedeniyle mağdur olan herkes bu davaya katılım sağlayabilecek.

DOGECOIN’DE DE AYNI GRUP DEVREDE

Dogecoin kripto para biriminin yükselişinde de Reddit’teki WallStreetBets isimli grup organize olmuş halde işlem yapmaya başladı. Dogecoin’i kripto para piyasasının GameStop’u yapma gayesiyle yola çıkan oluşum kısa sürede yüzde 422’lik yükseliş gerçekleştirdi.

İŞ ADAMI ELON MUSK DA DESTEKLEDİ

Tesla, SpaceX gibi kuruluşların sahibi iş adamı Elon Musk, Reddit’teki oluşumu destekledi ve bu aşamadan sonra alımlar daha da güç kazandı.

Murat Barışık - Ata Yatırım Araştırma Direktörü

Dünyayı etkisi altına alana GameSpot konusuna ilişkin olarak Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık “GameSpot olayında ilk işlem yapanlar kazanır, sonradan olaya dahil olanlar zarar edebilir. Burada küçük yatırımcıların hepsi kazandı, dev fon kaybetti demek doğru olmaz” dedi. Açığa satış olayına ilişkin olarak Barışık “Açığa satış işlemi piyasada oluşan balonu engeller” açıklamasında bulundu.

Barışık’ın açıklamaları şöyle:

-Gamespot olayı nedir ve sonrasında piyasalarda neler yaşandı?

Gamespot ABD’de fiziki olarak oyun ve ikinci el oyun konsolu satışı yapan bir şirket olarak bulunuyor. Pandemi ile birlikte fiziki mağazalara müşterilerin gitmemesi nedeniyle satışları azaldı ve bu da bilançolarına yansıdı. Kötü gelen bilançolar sonrası fonlar hisseden çıkmak için satış yapmaya başladı ve hissesi değer kaybetti. Bu aşamada Reddit’te birleşen grup hissede alım yapmaya başladı ve yükseliş kısa sürede ivme kazandı.

-Açığa satış (kısa pozisyon) ne anlama geliyor?

Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. Kısa pozisyon alınması piyasada balonları engeller.

-Küçük yatırımcıların ortak hareket etmesi manipülasyon olarak değerlendirilir mi? Tarihte bir benzeri var mı? Bir düzenleme beklenir mi?

Bu tarz işlemler geçmişte oldu. İlki Hollanda’daki lale fiyatlarına ilişkin gerçekleşti. Lale fiyat sözleşmelerini alanlar büyük balon oluşturdu ve lale fiyatları normalinden çok daha yükseldi. Bir çok kişi lale alarak fiyatları tırmandırttı. Sonra çok sert şekilde geri çekilmeler yaşandı. Arkasında temel destekleyici unsur olmadığı için oluşan fiyat hareketleri bir zaman sonra hızlı şekilde geri geliyor. Düzenlemeler mevcut sermaye piyasası yasalarında var. Bunlara aykırı işlem varsa hukuki yollara başvurulması gerekiyor.

-Dünyada tüm piyasalarda yaşanan satış dalgasını Gamespot olayı mı tetikledi? Nasıl?

Dünyadaki satış dalgası GameStop’u tetiklemedi. Aşıyla birlikte ralli başlamıştı, bu ralliden dolayı küresel piyasalarda düzeltmeler oluyor. Bunlar gayet olasıdır. Bir şeyin fiyatı her zaman yükselmez.

-Tüm bu yaşananlar diğer büyük ve küçük yatırımcıyı nasıl etkiliyor ve etkileyebilir?

Bu tarz işlerde ilk alım yapanlar her zaman daha fazla kazanır. İşlem devam ederken 400 dolardan alanlar hisse 200 dolara düştüğünde 200 dolar zarar yazıyorlar. GameStop hissesinde de sert dalgalanma hareketleri yaşandığı için küçük yatırımcılar da zarar etti. Burada sadece küçük yatırımcı kazandı, Melvin Capital zarar etti diye birşey yok. Ayrıca Melvin Capital’in iflas ettiğine dair bir gelişme yok. Sadece GameStop hissesinde zarar yazdılar. Bu zararın da 5 milyar dolar olduğu söyleniyor ancak bu rakam da gerçeği yansıtmayabilir. Uzun vadede sermaye piyasalarına etki olmaz. Birçok kişi sosyal medyada hisse öneriyor. Bunları görebiliyoruz. Hikayesi iyi olan şirketlere yatırım yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sağdan soldan duyumlara itibar edilmemeli.

Yusuf Topçu – InvestAZ Araştırma Müdürü

Finansal durumu bozulduğunda bir şirketin hisselerini açığa satan (Short sell) büyük hedge fund’lar oluyor. Ancak toplam hisselerin yüzde 137’si oranında açığa satılan bir hisse daha önce görülmemiş bir olaydı. Var olandan fazla hisse sattığınızı gören diğer serbest piyasa aktörleri sizin karşınızda alım yönlü pozisyon alıyor. Şirketin durumu kötü dediğiniz için satış yönlü pozisyonlarınızda durmaya devam ediyor ve zararınızı realize etmiyorsunuz. Zarar büyüyor, yeni fon getiriyorsunuz. Daha çok fonla daha çok büyük zarar ediyorsunuz çünkü hisse fiyatının düşeceğine eminsiniz. Hisse fiyatı 20 dolardan 500 dolara kadar yükselirken bu döngü o kadar çok kendini tekrar ediyor ki zarar toplamı bir günde 5 milyar dolar gibi bir rakama ulaşabiliyor.

GameStop’ta olan buydu. Zararı kabul etmeyip aksine pozisyonunu büyüten, zararlar 10 milyarlarca doları geçince ise regülatörlere giderek “Borsayı durdurun” diyen bir avuç mega yatırımcı. Milyarderlerin mücadelesinde kaybeden taraf devlet kurumlarının hakemliğine gitti ve gelişmelerin devam edeceği çok açık. Hisse piyasalarında GameStop’ta olanın benzeri Nokia ve American Airlines gibi dev firmalarda baş gösterince aracı kurumlar bu şirketlere de alım işlemlerini yasakladı. Bir oyun hissesinde başlayan hareket borsanın tamamına, hatta bir ihtimal dünkü yüzde 6’ya yakın yükselen emtia gümüş kontratlarına yayılma ihtimali doğurdu. Bu hareketin emtiaya yayılırsa reel ekonomide de yüksek enflasyon yaratabileceği sebebiyle regülatörler şimdilik geri atım atmış ve bu gibi hisselerde uyguladığı yasakları kaldırmış gözüküyor.

Yaman Otay - İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı

Ticari aktivitesi kötüye giden ve bu nedenle bazı fonların açığa satış pozisyonu olduğu Gamestop hisseleri, perakende yatırımcıların alımlarıyla 20 dolardan 483 dolara kadar yükseldi. Wallstreetbets isimli Reddit alt forumu kullanıcıları yaklaşık 2 hafta önce bu şirketin hisselerini alarak yükseltmeye başlamıştı.

Küçük yatırımcılar arasındaki basit bir yatırım tavsiyesi, hedge fonlarını köşeye sıkıştırma ve hatta iflas ettirme amacına dönüştü. Şirket hisseleri 9 günde yüzde 1760 yükselirken hisselerde açığa satış pozisyonu bulunan Melvin Capital isimli fon basına yansıyan haberlere göre ayakta kalabilmek için yatırımcılardan ek 3 milyar dolar almak zorunda kaldı. Öte yandan AMC Entertainment Holdings, Koss Corp. ve Express Inc. hisselerinde benzer volatil seyirler gözlemlendi.

Volatil seyirlerin ardından ABD Hazine Bakanlığı ve Joe Biden'ın ekonomi ekibi gelişmeleri takip ettiklerini açıkladılar. Popüler borsa uygulaması Robinhood ve bazı aracı kurumlar şirket hisselerinin alımına sınırlamalar getirdi. Robinhood uygulaması hissenin alımını yasaklarken satımına bir kısıt getirmedi. Sermaye piyasaları uzmanları Gamestop ve diğer hisseler ile ilgili gelişmelerin küçük yatırımcıların büyük zararlar yaratabileceğine ilişkin risklere işaret ettiğini belirtti. Aralarında Elon Musk ve politikacı Alexandria Ocasio-Cortez bulunduğu bir grup insan alınan kararlara büyük bir tepki gösterdi. Gelişmeler piyasaları tedirgin ederken finansal piyasalarda açığa satış pozisyonun tartışılmasına neden oldu.