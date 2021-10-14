Havana sendromu mağdurları ilk kez konuştu: 'Hayatımda hissetmediğim bir acı'

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Gizemli hastalık olarak bilinen ve hala tam olarak açıklanamayan Havana Sendromu'nun ilk kurbanları arasında olan dış hizmet memuru Tina Onufer Dışişleri Bakanlığı'ndan izin aldıktan sonra yaşadıklarını ilk kez NBC News'e anlattı.

HAYATIMDA HİÇ HİSSETMEDİĞİM BİR ACI

Mart 2017'de Havana'da görevli olan Tina mutfak penceresinin önünde bulaşık yıkarken aniden pencereye çarptı. Tina yaşadıklarını şöyle anlattı;

"Bir şeye çarptığımı hissettim. Hayatımda daha önce hiç hissetmediğim bir acı… Çoğunlukla kafamda ve gözlerimde. … Görünmez bir el tarafından tutulmuş gibiydim ve hareket edemiyordum.

AYNI ANDA 20, 25 YIL YAŞLANMIŞ GİBİ

Tedavi için gittiğimde doktor sonuçlarıma bakıp 'Sanki aynı anda 20, 25 yıl yaşlanmışsın gibi' dedi. İnsanlar bu tür bir beyin hasarının size neler yapabileceğini anlamıyor. Küçümseyip 'Ama iyi görünüyorsun' demesi kolay. Ama gerçek şu ki, değilim. Ve çoğumuzun öyle olduğunu düşünmüyorum. Ve biz sadece hayatımızı geri almak istiyoruz.”

DELİRMEK ÜZEREYDİK

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Aynı dertten muzdarip Dışişleri Bakanlığı çalışanları Kate ve eşi Doug Ferguson ise o dönemde sürekli duydukları bir sesten şikayetçiydiler.

"Yaşadığımız şey, haftalar boyunca evimizde can sıkıcı bir sesti, Delirmek üzereydik. Sürekliydi, sanki her zaman aynı seviyedeymiş gibi. ”

BEYİN HASARI TEŞHİSİ KONDU

Çift daha sonra Pennsylvania Üniversitesi'ndeki nörologlar tarafından muayene edildi. Doug'ın işe geri dönmesine izin verildi, ancak eşine beyin hasarı teşhisi kondu ve tedaviye gönderildi. Daha sonra tıbbi sakatlık nedeniyle emekli oldu.



Hala mide bulantısına yol açan denge sorunlarından ve temel görevleri zorlaştıran bir sisten muzdarip.

GERÇEK ACILAR VE BELGELEBİLİR YARALANMALAR

Kate, hastalıklarının kitlesel histerinin sonucu olduğuna inananlara, "Hastalıktaki fiziksel yaralanmaları doğruladım," dedi.

Gizemli hastalığa yakalananlar, Havana'da başlarına gelenlerin gerçek acılara ve belgelenebilir yaralanmalara yol açtığını ve bunun bir toplu psikoz vakası olduğu konusunda ısrar edenlerin yanıldıklarını tüm dünyanın bilmesini istiyorlar.

HASTALIK SONRASI YENİ PROSEDÜR

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Yurtdışında görevlendirilen CIA memurları ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına artık temel kan testi seçeneği veriliyor, böylece sendroma yakalanırlarsa doktorların bir karşılaştırma temeli olabilir.

Geçtiğimiz günlerde hastalığın varlığını resmi olarak kabul eden ABD'li yetkililer, bildirilen vakaların sayısının önemli ölçüde arttığını söylüyor. Ancak başvuran herkesin Havana Sendromu grubuna dahil olmadığına dikkat çekiyor.