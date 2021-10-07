ABD gizemli hastalığı kabul etti! 'Havana sendromu çok gerçek'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor Yargıtaydan kritik maaş kararıMilyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararı#Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Suçlular, savcı Feriştahın peşinde Senden intikam almaya geliyorumSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'#Afganistan
Galatasarayda zoraki yeni sözleşme Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...Galatasaray'da 'zoraki' yeni sözleşme! Bileti kesilmişti ama 8 milyon euro...#Galatasaray
Araçlar elde tutuluyor iddiası... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacakAraçlar elde tutuluyor iddiası... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak#Fahiş Fiyat
Şaşkına çeviren görüntü Apartman eve girdiŞaşkına çeviren görüntü! Apartman eve girdi#İstanbul Şişli
TCMB Başkanı Kavcıoğlundan enflasyon açıklamasıTCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması#Merkez Bankası
Son hali şaşırttı TOGGda dikkat çeken detaySon hali şaşırttı! TOGG'da dikkat çeken detay#TOGG
Yeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomlarıYeni salgın alarmı... İşte hedef aldığı yaş grubu ve semptomları!#Salgın
İnanılmaz yoğunluk Ucu bucağı görünmüyorİnanılmaz yoğunluk! Ucu bucağı görünmüyor#Kaçak Göçmen
Koronanın uğramadığı tek ülke DSÖ harekete geçti'Korona'nın uğramadığı' tek ülke! DSÖ harekete geçti#Kuzey Kore
Meteoroloji tarih verdi... Pastırma sıcakları geliyorMeteoroloji tarih verdi... 'Pastırma sıcakları' geliyor#Meteoroloji
Kentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandıKentte 5 farklı bölgede kâbusu yaşatmıştı! Pusuya düşürüldü suçüstü yakalandı#Adana
Nişanlısını terk etti Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...Nişanlısını terk etti! 'Erkekler kendi aralarında anlaşmışlar...'#Ece Ronay
Ece Sükan uslanmıyorEce Sükan uslanmıyor! #Ece Sükan
Boğaziçi kültürü mü Boğaziçi tepinmesi miBoğaziçi kültürü mü? Boğaziçi tepinmesi mi?#Boğaziçi Üniversitesi
HABERLERDünya Haberleri

ABD gizemli hastalığı kabul etti! 'Havana sendromu çok gerçek'

#Havana Sendromu#ABD#Uyarı
ABD gizemli hastalığı kabul etti Havana sendromu çok gerçek

ABD hükümeti "gizemli hastalık" olarak bilinen Havana Sendromu hakkında yeni bir uyarı yayınlayarak hastalığın 'çok gerçek' olduğunu bildirdi, diplomatları ve istihbarat görevlilerini semptomlar yaşamaya başlarlarsa derhal haber verip kaçmaya çağırdı.

Haberin Devamı

Beyaz Saray geçen hafta Pentagon'a, ilk kez Küba'da tespit edildiği için “Havana Sendromu” olarak da bilinen hastalığın gerçek ve ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair bir not gönderdi. Söz konusu notta "Kafasında ani basınç, ses veya sıcaklık yaşayanlar en kısa zamanda haber vermelidir." denildi.

HAVANA SENDROMU ÇOK, ÇOK GERÇEK

ABD'li üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Personelimize inanmamız gerekiyor, insanlar gerçek semptomlarla karşı karşıya" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, sendromun bir “kitlesel histeri” olduğu fikrini kesin olarak reddetti ve “Birkaç vakada gördüğümüz fiziksel etkiler çok, çok gerçek. İnsanların deneyimledikleri sürecin sağlıkları üzerinde gerçekten olumsuz bir etkisi olduğunun bilincindeyiz. Ve buna ne kadar erken cevap verebilirsek, daha iyi sağlık sonuçları görüyoruz” dedi.

Korona salgını bitmeden... Gizemli hastalık Havana Sendromu geri döndü

İlgili Haber:Korona salgını bitmeden... Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' geri döndü!

2016 YILINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Haberin Devamı

Havana Sendromu ilk olarak 2016 yılında Küba'da iki düzine CIA görevlisinin kafataslarında uğultu ve yoğun baskı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamasıyla ile ortaya çıkmıştı. Etkilenen diplomatlar üzerinde yapılan bir araştırma, bir tür beyin hasarı yaşadıklarını, ancak nedenini belirleyemediklerini buldu. Sendromun nedeni konusunda uzman bir fikir birliği olmamasına rağmen, çalışmanın ortak yazarlarından biri mikrodalga silahları "ana şüpheli" olarak değerlendirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Harrisin Vietnam ziyaretine Havana sendromu rötarı

İlgili Haber:ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Vietnam ziyaretine 'Havana sendromu' rötarı

ÇOĞUNLUĞU DİPLOMATLAR, CASUSLAR VE ASKERLER

Vietnam, Avusturya, İngiltere, Küba ve Çin'in yanı sıra Washington DC bölgesinde onlarca kişi semptom yaşadıklarını bildirdiler. Soruşturma altında olan en az 200 vaka var ve bunların yarısı casuslar, diplomatlar, askerler ve diğer ABD yetkilileriyle ilgili.

YILLARCA ŞÜPHELİ YAKLAŞTILAR

Garip ve açıklanamayan sağlık olaylarının gerçek olup olmadığı konusuna ABD hükümeti yıllarca şüpheci yaklaştı ancak son gelen son uyarı hükümetin hastalığa karşı tavrının değiştirdiğini gösteriyor.

İlgili Haberler:

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan kritik maaş kararıSuçlular, savcı Feriştah'ın peşinde! 'Senden intikam almaya geliyorum'Araçlar elde tutuluyor iddiası... Bakan Muş: Doğruysa yaptırımı ağır olacak

Hastalığın temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi yer alıyor. Rahatsızlık yaşayan ABD'li yetkililerin bir bölümü Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyor. Viyana, uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak biliniyor. Aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi olarak da tanınıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Havana Sendromu#ABD#Uyarı