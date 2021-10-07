ABD gizemli hastalığı kabul etti! 'Havana sendromu çok gerçek'

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Beyaz Saray geçen hafta Pentagon'a, ilk kez Küba'da tespit edildiği için “Havana Sendromu” olarak da bilinen hastalığın gerçek ve ciddi bir tehlike oluşturduğuna dair bir not gönderdi. Söz konusu notta "Kafasında ani basınç, ses veya sıcaklık yaşayanlar en kısa zamanda haber vermelidir." denildi.

HAVANA SENDROMU ÇOK, ÇOK GERÇEK

ABD'li üst düzey bir yönetim yetkilisi, "Personelimize inanmamız gerekiyor, insanlar gerçek semptomlarla karşı karşıya" dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, sendromun bir “kitlesel histeri” olduğu fikrini kesin olarak reddetti ve “Birkaç vakada gördüğümüz fiziksel etkiler çok, çok gerçek. İnsanların deneyimledikleri sürecin sağlıkları üzerinde gerçekten olumsuz bir etkisi olduğunun bilincindeyiz. Ve buna ne kadar erken cevap verebilirsek, daha iyi sağlık sonuçları görüyoruz” dedi.

2016 YILINDA ORTAYA ÇIKMIŞTI

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Havana Sendromu ilk olarak 2016 yılında Küba'da iki düzine CIA görevlisinin kafataslarında uğultu ve yoğun baskı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamasıyla ile ortaya çıkmıştı. Etkilenen diplomatlar üzerinde yapılan bir araştırma, bir tür beyin hasarı yaşadıklarını, ancak nedenini belirleyemediklerini buldu. Sendromun nedeni konusunda uzman bir fikir birliği olmamasına rağmen, çalışmanın ortak yazarlarından biri mikrodalga silahları "ana şüpheli" olarak değerlendirdi.

ÇOĞUNLUĞU DİPLOMATLAR, CASUSLAR VE ASKERLER

Vietnam, Avusturya, İngiltere, Küba ve Çin'in yanı sıra Washington DC bölgesinde onlarca kişi semptom yaşadıklarını bildirdiler. Soruşturma altında olan en az 200 vaka var ve bunların yarısı casuslar, diplomatlar, askerler ve diğer ABD yetkilileriyle ilgili.

YILLARCA ŞÜPHELİ YAKLAŞTILAR

Garip ve açıklanamayan sağlık olaylarının gerçek olup olmadığı konusuna ABD hükümeti yıllarca şüpheci yaklaştı ancak son gelen son uyarı hükümetin hastalığa karşı tavrının değiştirdiğini gösteriyor.

Hastalığın temel semptomları arasında migren ağrısı ve baş dönmesi yer alıyor. Rahatsızlık yaşayan ABD'li yetkililerin bir bölümü Avusturya'nın başkenti Viyana'da görev yapıyor. Viyana, uzun yıllardır Avrupa'nın diplomatik faaliyet merkezi olarak biliniyor. Aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarından bu yana casusluk ve istihbarat ajanlarının görev merkezi olarak da tanınıyor.