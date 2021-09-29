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'Halk tabaklarında görmek istiyor' dediler... Balina katliamına kan donduran savunma!

#Norveç#Mink Balinası#Balina Avcılığı
Halk tabaklarında görmek istiyor dediler... Balina katliamına kan donduran savunma

Avrupa'nın göbeğinde yıllardır devam eden balina katliamı tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen devam ediyor. Acımasızca katledilen binlerce balina için devreye giren bilim insanları ve hayvan hakları savunucularının tüm çabalarına rağmen en gel olunamayan katliam için öne sürülen savunma ise adeta duyanı çileden çıkaracak nitelikte.

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(AA) Norveç, birçok kesimden gelen tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor.

Norveç halkının "tabaklarında balina eti görmek istedikleri" savunularak sürdürülen balina avcılığı, bilim insanları, çevreciler ve hayvan hakları savunucuları tarafından etik dışı bulunuyor ve Kuzey Avrupa ülkesinin çevreyi koruma hedeflerine aykırı olduğu belirtiliyor.

Norveç Balıkçılar Satış Organizasyonu raporlarına göre, bu yıl av sezonunda 575 balina öldürülerek son 5 yılda en yüksek sayıya ulaşıldı.

AA muhabirinin ulaştığı Whale and Dolphin Conservation (WDC) örgütü, Norveç'te mink balinası avcılığıyla ilgili açıklama yaptı.

WDC Politika Yöneticisi Vanessa Williams-Grey, balina avcılığını "çevre katliamı" olarak nitelendirerek yüzlerce mink balinasının katledilmesinin "affedilemez" olduğunu belirtti.

Grey, "Faroe Adaları'nda en yüksek sayıda yunus ve balinanın katledilmesinden birkaç gün sonra Norveçli balina avcılarının, bu sezon son 5 yılın en fazla mink balinasını öldürmesi utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

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1500e yakın balina ve yunusu acımasızca katletmişlerdi... Resmi açıklama yaptılar

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WDC, Norveç'in en büyük hayvan hakları örgütü NOAH ve Animal Welfare Institute (AWI) ile ortaklaşa yürüttüğü bir anketin sonuçlarını da AA ile paylaştı.

Halk tabaklarında görmek istiyor dediler... Balina katliamına kan donduran savunma

Anket, bu sene öldürülen balina sayısının artmasının, balina endüstrisine kar sağlamayacağını gösterdi.

Çalışma ayrıca sık sık balina eti tükettiği söylenen Norveçlilerin oranının 2019'da sadece yüzde 4 olduğunu, bu oranın 2021'de yüzde 2'ye düştüğünü ortaya koydu.

AWI Deniz Hayvanları Program Direktörü Susan Millward, son 20 yılda pazarlama programlarının Norveç hükümeti tarafından kısmen finanse edilmesine rağmen, anket sonuçlarının hayal kırıklığı olabileceğini ifade etti.

Tepkilere ve eleştirilere rağmen Norveçli hükümet yetkilileri, balina avını "normal bir şey" olarak nitelendiriyor.

Norveç Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Odd Emil Ingebrigtsen, balina avcılığını doğal kaynakların kullanımıyla ilişkilendirerek balinaların iyi bir besin kaynağı olduğunu savunuyor.

Halk tabaklarında görmek istiyor dediler... Balina katliamına kan donduran savunma

İNSANLIK DIŞI AVCILIK YÖNTEMLERİ

Norveç, balina avcılığında kullanılan vahşi yöntemler ve bu yöntemleri her geçen gün daha fazla saklaması nedeniyle de ciddi biçimde eleştiriliyor.

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Ülkede balinalar hala vahşi şekilde zıpkınla avlanıyor. Patlayıcılarla donatılmış zıpkınlar, balinanın yaklaşık 30 santimetre içine nüfuz ediyor ve deniz memelisinin içinde patlıyor.

Etine saplanan zıpkınlarla balinanın tekneye sürüklenmesi kolaylaşırken, bu avlama yöntemi nedeniyle balinaların yüzde 18'i, 15 dakika kadar can çekişerek ölüyor.

1993 YILINDAN BU YANA 9 BİN 500'DEN FAZLA BALİNA KATLEDİLDİ

Norveç'te 1993 yılından bugüne kadar öldürülen mink balinası sayısının 9 bin 500'den fazla olduğu ifade ediliyor.

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Dünyada balina avcılığını 1946'da "balina sayısının doğru şekilde korunması ve balina avcılığı endüstrisinin düzenli gelişiminin sağlanması" amacıyla kurulan Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu (IWC) düzenliyor.

IWC'nin 1986'da yayımladığı ticari balina avcılığını yasaklayan bir moratoryumu bulunsa da Norveç ve İzlanda, resmi itiraz beyan edip kotalarını kendileri belirleyerek balina avlamayı sürdürdü.

Halk tabaklarında görmek istiyor dediler... Balina katliamına kan donduran savunma

BU YIL AVLANMA KOTASI: 1278

Norveç Balıkçılık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede bu yıl öldürülecek balina sayısı 1278 olarak belirlendi.

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Bu kotanın 2019-2020 için duyurulanla aynı olduğu belirtiliyor.

Ülkede, 2019'da 429, 2020'de ise 503 balina katledildi.

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BU YIL DANİMARKA'DAKİ "GRİNDADRAP" AVI DA DÜNYA ÇAPINDA TEPKİYLE KARŞILANMIŞTI

Bu yıl Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda "Grindadrap" avında 1428 balina ve yunusun avlandığı duyurulmuştu.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen deniz memelilerinin sayısının, av geleneğinin başladığı günden bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyordu. Yerel basında çıkan haberler, çevre aktivistlerinin sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla tüm dünyada duyulmuş ve tepkiye neden olmuştu.

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Sivil toplum kuruluşu Greenpeace'in öncü isimlerinden Paul Watson'ın kurduğu "Sea Shepherd" (Deniz Çobanı) derneğinde gönüllü çalışan hayvan hakları aktivisti Samuel Rostol, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapmış, 1500'lü yıllara dayanan yunus ve balina avlama geleneği ve bu geleneğe karşı kamuoyu oluşturma çalışmalarını AA muhabirine anlatmıştı.

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#Norveç#Mink Balinası#Balina Avcılığı