1500'e yakın balina ve yunusu acımasızca katletmişlerdi... Resmi açıklama yaptılar

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Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’nda, Pazar günü yapılan ve yaklaşık 1500 balina ve yunusun öldürüldüğü geleneksel balina avının ardından paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntüler hakkında Faroe Adaları hükümeti açıklama yaptı.

Balina avının bir Faroe kültürü olduğunu; ancak beyaz yanlı yunusların avlanmasının kültürün bir parçası olmadığı ve bu nedenle aynı kültürel meşruiyete sahip olmadığını ifade etti. Faroe Adaları’nda balinalar, omuriliklerini kesen ve hızla ölüme yol açan özel zıpkınlarla avlanıyor.



Faroe Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bir ada ülkesi olan Faroe Adaları’nın sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir bir şekilde kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahip olduğu vurgulandı.

Pilot balina ve diğer küçük deniz canlısı etlerinin yerel halka ücretsiz dağıtıldığını iletti. Hükümet ayrıca balinaların Faroe mutfağında yer aldığını ancak yine görüntülerde yer alan beyaz yanlı yunus balıklarının, balinaların aksine ülke kültürünün bir parçası olmadığını ve bu nedenle aynı kültürel meşruiyete sahip olmadığı belirtti.

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OMURİLİĞİ KESİLİYOR VE HEMEN ÖLÜYOR

Adalarda faaliyet gösteren avcılar, grup halinde balina veya yunus tespit edildiğinde tekne filosuyla sürüyü yetkililerce onaylanmış 28 koydan birine sürüyor. Koya toplanan balina ve yunuslar, hayvanın omuriliğini kesen ve hemen öldüren özel zıpkınlarla avlanıyor.

​'DÜZENLEMELER DEĞERLENDİRİLECEK'

Faroe Adaları Başbakanı Bárður á Steig Nielsen, beyaz yanlı yunus balıklarının avlanma durumunun ciddiye alındığını ve bu cins hayvanların kültürlerinde yeri olmamasından dolayı avlanmaları konusunda yapılacak olan düzenlemelerin incelemeye başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, balinalara karşı avlanma yöntemlerini ve hayvanların refahını iyileştirmek için özel önlemler alındığını belirten Faroe Adaları hükümeti, eski yöntemlerde olduğu gibi balinaların hava deliğine takılan kancaların ve omurga mızrağı gibi avlanma yöntemlerinin geliştirilerek değiştirildiğini belirtti.

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NELER YAŞANDI?

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Faroe Adaları’nda, her yıl düzenlenen “Grindadrap” festivalinde bu yıl 1428 balina ve yunus öldürüldü.

Yerel basında çıkan haberlerde, 1500’lü yıllara dayanan “Grindadrap” adlı yunus ve balina avlama geleneğinde, bu yıl, yerel halk tarafından 1428 canlının katledildiği bildirildi.

Faroe Adaları'nda bu yıl öldürülen 1428 balina ve yunusun, geleneğin başladığı zamandan bu yana en yüksek rakam olduğu tahmin ediliyor.

1584 yılından beri süregelen gelenekte, en fazla balina ve yunusun 430 ile 2013 yılında katledildiği kayıtlara geçmişti.

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Gelenek, dünya çapında çevreciler tarafından kınanmaya devam ediyor.

Avlanılan deniz canlılarının çoğunluğunun, şişeburunlu yunus ve beyaz başlı yunus olduğu belirtiliyor.