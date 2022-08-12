Günlerdir gündemden düşmüyor… FBI, Trump’ın evini basmıştı… Nükleer silah belgeleri arandı iddiası!

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ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki mülkünün FBI tarafından aranması kararını şahsen onayladığını ve bunun kamuoyu yararı için paylaşıldığını açıkladı.

Daha bu açıklamanın yarattığı şokun etkisi geçmeden bu kez de Donald Trump, evine yapılan aranmayı bizzat onayladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland’a Truth sosyal medya hesabından cevap verdi.

Trump’ın mülkünde 8 Ağustos günü FBI tarafından yapılan aramanın, Trump’ın başkanlık dönemi sırasında Florida’daki evine gizli belgeleri getirip getirmediğine ilişkin yürütülen bir soruşturma ile ilgili olduğu aktarılmıştı. Trump, ABD başkanı olduğu dönemde ele geçirdiğini söylediği, gizli nükleer silah belgeleriyle övünüyordu...

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KENDİ SOSYAL MEDYA PLATFORMU ÜZERİNDEN CEVAP VERDİ

Donald Trumpi kendine ait sosyal medya platformu Truth’ta yaptığı paylaşımda “Başkan Obama tarafından Chicago’ya götürülen 33 milyon sayfalık belgeye ne oldu? Yalan haber yapan medya bu konuda konuşmayı reddediyor. Bunun görmezden gelinmesini istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Trump’ın yaptığı diğer paylaşımlarda evinde yapılan aramadan duyduğu büyük rahatsızlık vardı. “Avukatlarım ve temsilcilerim tam bir iş birliği içindeydi ve çok iyi ilişkiler kurulmuştu. Hükümet, elimizde olduğunca her istediğini alabilmişti. Bizden belirli bir alanın kilitlenmesini istediler, yaptık! Her şey çok iyi gidiyordu, önceki başkanların birçoğundan daha iyiydi ama sonra birdenbire, hiçbir uyarı yapılmadan Mar-A-Lago’daki mülküme sabah 6:30’da çok sayıda ajan ve 'kasa hırsızları' tarafından baskın yapıldı. Hadlerini çok aştılar. Bu çılgınlık!”

Karşılıklı açıklamalarla devam eden söz savaşının tam ortasında Washington Post tarafından ortaya atılan iddia ise bir anda ortalığın daha da karışmasına sebep oldu.

Gazetenin aktardığı habere göre ortaya çıkan bir rapor, FBI’ın, Trump'ın Mar-a-Lago’daki evini, gizli nükleer silah belgelerini aramak istediğini için bastığını işaret ediyordu.

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ABD Adalet Bakanının açıklamaları soğuk duş etkisi yarattı

NÜKLEER SİLAH BELGESİ TEORİSİ BİRÇOK ŞEYİ AÇIKLAYABİLİR

Bu tür belgelerin şüpheli varlığı, ABD başsavcısının neden eski bir başkanın evini aramak için FBI ajanlarına emir verme adımını attığını açıklayabilir.

Washington Post, soruşturma hakkında bilgisi olan kişilerin, nükleer silah belgelerinin FBI'ın Trump'ın Mar-a-Lago tatil beldesinde ‘avladığı’ hazinede olduğunun düşünüldüğünü söylediğini aktardı.

Kaynaklar bunların ne tür belgeler olduğunu veya ABD cephaneliğine mi yoksa başka bir ülkeye mi atıfta bulunduklarını belirtmediler.

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Rapor, başsavcı Merrick Garland'ın hükümetin arama emri talebine şahsen izin verdiğini ve adalet bakanlığının Florida mahkemesinden arama emrinin açıklanmasını talep ettiğini ve aramayı Trump'ın kendisinin yapmadığını belirtmesinden saatler sonra ortaya çıktı. Bir ABD'li kaldırıma şunu yazmış: Kimse yasalardan üstün değildir

ADALET BAKANLIĞI: HALK NELER OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYOR

Adalet Bakanlığı önergesi, “halkın içeriğinde neler olduğunu anlama konusundaki açık ve güçlü ilgisine” atıfta bulundu.

Trump daha sonra karşı çıkmayacağını, bunun yerine “bu belgelerin derhal serbest bırakılmasını teşvik ettiğini” belirten bir açıklama yaptı.

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“Bu Amerikan olmayan bir şey. Yersiz ve gereksiz bir baskın ve zorla içeri girme… Belgeleri şimdi yayınlayın!”

Garland'ın duyurusu, aramayı siyasi olarak motive eden Trump destekçilerinden gelen öfkeli bir tepkinin ardından yapıldı.

Perşembe günü FBI'ın Cincinnati ofisine girmeye çalışan bir adam olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. New York'ta bir adam, Donald Trump kılığında dolaşıyor...

TRUMP, GİZLİ NÜKLEER BELGELERE SAHİP OLMAKLA ÖVÜNÜYORDU!

Mahkeme, hükümete, önergesini Trump'ın avukatlarına sunmasını ve bugün saat 15.00'e kadar Trump'ın tutuklama emrinin kaldırılmasına itiraz edip etmediğini rapor etmesini söyledi.

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Mar-a-Lago'da nükleer silah belgelerinin bulunduğundan şüphelenilmesi, Garland'ın neden FBI ajanlarını eski bir başkanın evine çağırmak gibi politik bir adım attığını açıklayabilir, çünkü onları geri almak bir ulusal güvenlik önceliği olarak görülecektir.

Trump, Beyaz Saray'dayken özellikle ABD'nin nükleer cephaneliğine odaklanmıştı ve çok gizli bilgilere sahip olmakla övünüyordu…