Lübnan’da bankayı basmıştı… Gerçek ortaya çıkınca halk kahramanı oldu!

Haberin Devamı

Lübnan’ın başkenti Beyrut, tamı tamına 2 yıl önce meydana gelen korkunç patlamanın yıkımından sonra bir daha toparlanamadı… Zaten ekonomik anlamda zor durumda olan ülke, ekonomisinin can damarı olan başkent Beyrut’un korkunç liman patlamasıyla neredeyse yerle bir olmasından sonra hep daha kötü günler yaşamaya devam etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de medyana gelen büyük patlamada 215 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Korkunç patlamaya, limanda depolanan patlayıcı maddeler neden olmuş, patlama da bu yüzden şiddeti ölçülemez bir boyutta gerçekleşmişti. Bir banka şubesine girip çalışanları rehin alan adam kısa sürede bir suçludan bir halk kahramanına dönüştü

Haberin Devamı

LİMAN PATLAMASI BEYRUT'U BU GÜNLERE GETİRDİ

Hayatını kaybedenlerin aileleri 24 aydır faillerin yargılanmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyor.

Peki tüm bu anlattıklarımızın dün yaşanan banka baskınıyla ne ilgisi var?

Ülke zaten girdiği ekonomik darboğazdan çıkamazken gelen bu yıkım Lübnan’ı, üzerinden geçen 2 yıl boyunca çok daha büyük felaketlere sürükledi.

Banka çalışanları böyle kurtarıldı

DÜNYA CANLI YAYINDA İZLEDİ

Dün, tüm dünya televizyonlarında son dakika haberi olarak ve canlı yayınla aktarılan bir olayda, Lübnanlı bir adamın bir bankaya girerek çalışanlarını rehin aldığı ve üzerine benzin dökerek kendini ateşe vermekle tehdit ettiği bilgisi geçildi.

Ancak adam ilginç bir şekilde bankayı soymaya çalışmıyor, sadece bankada bulunan ve çekemediği, kendine ait parayı talep ediyordu.

Bassam al-Sheikh Hussein, tüfeğini etrafa savurarak ve üzerine benzin dökmekle tehdit ederek dün öğlen saatlerinde, Federal Banka şubesine girdi ve babasının hastane faturasının ödenmesine yardımcı olmak için 210.000 ABD doları tutarındaki, banka tarafından dondurulmuş birikiminin bir kısmını çekmekte ısrar etti.

Haberin Devamı

Neredeyse tüm Lübnanlılar gibi, rehineci adamın parası da iki yıldan fazla bir süredir ulaşılamaz durumda. Ekonomik krizden etkilenen bankalar, mevduat sahiplerine her ay yalnızca en temel ihtiyaçları karşılamaya bile yetmeyen jetonlu dolar çekmelerine izin verdi. Bassam al-Sheikh Hussein, talebine erişince teslim oldu

HABER TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Bankadaki kuşatma haberleri, nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin yoksul olarak kabul edildiği bir ülkenin tüm bölgelerine hızlı bir şekilde ulaştı.

Bir bankayı silah zoruyla da olsa rehin tutan cüretkâr bir adamın yer aldığı sahneler, Lübnan'ı felç eden ve potansiyel olarak milyarlarca dolarlık tasarrufları yok eden şaşırtıcı bir ekonomik çöküş tarafından kendileri de rehin tutulan yüz binlerce insanla yankılandı.

Haberin Devamı

İşte bir banka baskınını bir kahramanlık hikâyesine dönüştüren de bu oldu.

Banka, babasının tıbbi faturaları için kendisine fon vermeyi kabul ettikten sonra teslim olan silahlı adam için etrafta toplanan sayısız insan gösteri yaptı ve sloganlar attı.

Beyrut'un Hamra semtinin felç olmasına rağmen kimse bunu umursamadı. Banka önünde bekleyen ve Bassam al-Sheikh Hussein'e destek veren bu kadın da bankalarda bulunan parasına ulaşamayan sayısız Lübnanlıdan biri

HALK, BASKINCIYA BÜYÜK DESTEK VERDİ

Görgü tanığı Ghassan Moula, bankanın yanındaki sokakta, “O gerçek bir soyguncu bile değil” dedi. “Sadece kendisine ait olanı istiyor.”

Haberin Devamı

Akşam saatlerine gelindiğinde, saldırganın, bankanın daha önce yaptığı 10.000 dolarlık bir teklifi reddetmesi, ardından bankanın 30.000 dolar vermeyi kabul etmesiyle işe yaramış gibi görünüyordu. Adam, gece yaklaşırken, rehinelerinin, bankanın kapısına yiyecek getiren yerel bir restoran tarafından beslenmesine izin verdi.

Kısa süre sonra da polise teslim oldu. LÜBNAN HALKI KAYGILI

Yurtdışındaki akrabalardan gelen havaleler uzun zamandır Lübnan vatandaşları için bir cankurtaran simidi oluyordu.

Ancak Lübnan’da birçok mevduat sahibi, yerel para biriminin ‘lollar’ olarak bilinen ve piyasa fiyatının yaklaşık üçte biri oranında dağıtılan hibrit bir versiyonuna ek olarak bankadan ayda 200 ABD doları kadar az para almakla sınırlı.

Haberin Devamı

Halkta ise finansal bir çözüm bulunduğunda bankalardaki dolar mevduatlarının değersiz hale gelebileceğine dair yaygın korkular var.