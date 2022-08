Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

Geçtiğimiz yıl 20 Ocak sabahı, Beyaz Saray'da oldukça hareketli dakikalar yaşanıyordu. Saatler sonra Joe Biden yemin edecek ve ABD'nin 46'ncı başkanı olarak görevine başlayacaktı.

Saat 8.18'de Donald Trump ve eşi Melania, Beyaz Saray'ın konut kısmından ayrılıp Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago çiftliğine doğru yola çıktı.

Birkaç gün öncesine kadar Trump halen seçimin asıl kazananının kendisi olduğunu iddia ediyordu. Dolayısıyla yardımcıları "Toplanmaya başlasak mı?" diye sormaya bile çekinir haldeydi.

Oğlu Eric Trump'ın dediğine göre, Trump çalışanlarına eşyaları toplama emrini neredeyse son dakikada verdi. O kadar ki çalışanların Biden'lar yeni evlerine yerleşmeden evvel her şeyi kutulara kaldırmak için sadece 6 saati vardı.

Eric Trump, "Babam gazete kupürlerini ve onun gibi şeyleri saklar. O yüzden, doğru, Beyaz Saray'dan kutularla birlikte ayrıldı" sözleriyle açıkladı bu telaşın arka planını.

Ne var ki Trump'ın başkan olduğu dönemde resmî belgelerin saklanması ve imhası konusunda fazla rahat davrandığı ABD'li üst düzey yetkililer tarafından bilinen ve dile getirilen bir durum.

Trump istediği belgeleri saklamanın yanı sıra hoşuna gitmeyenleri yırtıp çöpe ya da Oval Ofis'te veya Hava Kuvvetleri Bir uçağında yerlere attığı biliniyor.

Hatta canını sıkan bazı belgeleri dört eşit parçaya bölmeyi bir gösteri haline getirdiği de yakın çevresindekilerin aktardığı detaylar arasında.

YARDIMCILARI KAĞITLARI ÇÖPTEN TOPLUYORDU

Telegraph'ın aktardığına göre, ABD'de Başkanlık Kayıtları Yasası gereği, başkanın bir parçası olduğu yazılı iletişim belgelerinin korunması gerekiyor.

Bu nedenle Trump'ın yardımcıları, başkanın yırtıp attığı kâğıt parçalarını çöpten ya da yerlerden toplayıp Beyaz Saray Kayıt Yönetim Dairesi'ne teslim ediyordu. Dairenin çalışanları kağıtları bir yapbozun parçaları misali bir araya getirip yapışkan bantlarla birbirine tutturarak kayıtlara geçiriyordu.

Hafta başında haber sitesi Axios bazı belgelerin tuvaletlere atıldığına ve borularda tıkanmaya yol açtığına ilişkin geçmişte de dile getirilmiş iddialarla ilgili bazı fotoğraflar paylaştı.

Ancak Trump'ın sözcüsü fotoğrafları klozete atıp sifonu çeken kişinin eski Başkan olmadığını söyledi.

Exclusive: See the Trump toilet photos that he denies ever existed https://t.co/ijMDJ1dfXa pic.twitter.com/7cuPOaJ40e