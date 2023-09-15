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G20'de gülümseten diyalog... Erdoğan Macron'a sordu: "Hani gelecektin?"

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#Erdoğan#Macron#G20
G20de gülümseten diyalog... Erdoğan Macrona sordu: Hani gelecektin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 10:02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G20 Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri ayaküstü sohbette gülümseten anlar yaşandı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesi sonrası resmi Twitter hesabından temaslarını özetleyen bir video paylaştı.

"Tek gezegen, tek aile, tek gelecek. Herkesin üzerine düşeni yapması gereken yer" başlığı ile yayınlanan videoda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayaküstü yaptığı kısa bir sohbet de yer aldı.

G20de gülümseten diyalog... Erdoğan Macrona sordu: Hani gelecektin

GÜLÜMSETEN ANLAR... ERDOĞAN'DAN MACRON'A: HANİ GELECEKTİN?

İki liderin sıcak sohbetinde gülümseten anlar yaşandı. Macron konuşmanın başında "Libya meselesini tekrar konuşabilirsek mutlu olurum." derken Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'a daha önce verdiği sözü hatırlatarak "Hani gelecektin" diye sordu.

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Macron bunun üzerine "Gelecektim fakat orada değildiniz. Tamam, geleceğim" diye cevap veriyor. Bunun üzerine Erdoğan gülerek "Tamam gel de konuşalım" diyor. İki lider daha sonra el sıkışıp ayrılıyorlar.

ERDOĞAN 'MACRON GEL SENİ DE ALALIM' DEMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan önceki son yüz yüze görüşmelerini 11 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO liderler Zirvesi'nde gerçekleştirmişti.

G20de gülümseten diyalog... Erdoğan Macrona sordu: Hani gelecektin

İki lider Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'nde yine bir araya gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin bir sohbet sırasında Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" demişti.

Macron ise Erdoğan'ın davetine 'G20 zirvesinden sonra geleyim' önerisi ile cevap vermişti.

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#Erdoğan#Macron#G20

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