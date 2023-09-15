Türkiye enerji merkezi oluyor... Erdoğan'ın planını açıkladılar: Fiyatları belirleyecek

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası pek çok yaptırım ile karşı karşıya kalan Rusya, doğalgazını Avrupa'ya satabilmek için çözümü Türkiye ile anlaşmakta buldu.

Putin'in Türkiye'ye bir doğalgaz merkezi kurulabileceğini açıklaması ve bunun için görüşmelerin sürdüğünü duyurmasının yankıları sürerken Yunan ve Rus basınından dikkat çeken haberler geldi.

Rus TASS haber ajansı Türkiye'nin enerji sektöründe stratejik planlama alanında çalışan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Batı yaptırımlarının Türkiye'deki gaz merkezi için geçerli olmayacağı bilgisine yer verdi.

TASS haberinde adı açıklanmayan yetkilinin şu sözlerine yer verdi;

'Rusya, Türkiye'ye büyük miktarlarda doğalgaz satabilecek durumda. Bu haliyle gaz bir anlamda yerlileşiyor ve başka ülkelerden gelen gazla birlikte ceza almadan satılabiliyor.'

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YENİ AKTÖRLER DAHİL EDİLECEK

Aynı kaynağa göre, Türkiye gelecekte diğer pek çok oyuncuyu merkez aracılığıyla ticarete dahil etmeyi planlıyor.

TASS projenin ilk etabında gazın büyük bölümünün Rusya'dan sağlanacağını belirtti ve kaynağın bu durumun 'fiyat istikrarı oluşmasını sağlayacağını' söylediğinin altını çizdi.

Rusya 'ya yönelik yaptırımlar ülkenin doğalgaz üretimine darbe vurdu. Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğalgaz üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,5 azalarak 34,6 milyar metreküpe düştü...

Yunan IN.gr ise 'Erdoğan'ın Trakya'da bir enerji merkezi kurma planları' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde TASS'a konuşan Türk kaynağın açıklamalarına geniş yer ayrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile gerçekleştirdiği zirveye vurgu yapıldı.

Yunan haber platformu Erdoğan'ın 'Fiyatları Türkiye belirleyecek' sözünü öne çıkarı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Erdoğan, Türkiye'nin küresel bir enerji merkezi olması nedeniyle diğer ülkelerden gelen kaynakların da Avrupa pazarına girebileceğini söyledi.'

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Haberde Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel değil küresel bir enerji merkezi haline getirmeyi planladığının altı çizildi.

Erdoğan konu ile ilgili açıklamasında 'Özellikle önümüzdeki süreçte Türkiye’de kurulacak fiziki doğal gaz üssü gibi atacağımız somut adımlarla küresel doğal gaz fiyatı Türkiye’de belirlenecek' ifadesine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetmişti;

'Ataşehir'deki finans merkezimiz malum açılışını bizzat kendim yaptım ve bazı finans sektörüne ait kuruluşlar buraya yerleşti. Kamu bankaları buraya yerleşti. Açılışta da gördüm gerçekten çok çok güzel bir finans merkezine sahip olduk. Şimdi bu atılacak adımla bir enerji merkezinin Ataşehir'de kurulmasını sağlayacağız. Orada sadece doğal gaz olmayacak. Orada petrol, madenler, yenilenebilir enerji, cevherlerden mücevherlere varan birçok adım atılacak.'