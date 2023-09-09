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G20 Liderler Zirvesi başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı

Güncelleme Tarihi:

#G20#Erdoğan#Hindistan
G20 Liderler Zirvesi başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 08:25

G20 Liderler Zirvesi bugün başladı. G20 ülkelerinin liderleri Hindistan'da gerçekleşen zirveye katılmak için başkent Delhi'ye geldi. Resmi temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ilk olarak Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi. Erdoğan bu sabah Hindistan Başkanı Modi'nin karşılamasıyla G-20 zirvesine katılımını gerçekleştirdi.

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Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 zirvesinin bu yıl 18'incisi düzenleniyor. Zirveye, Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek üç oturumluk toplantıda, liderler kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak. Başta Ukrayna- Rusya Savaşı olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin de masaya yatırılması bekleniyor.



Hindistan, bu yıl ilk kez dönem başkanlığı yapıyor... Başkent Yeni Delhi'de gecekondular yıkıldı. Sokaklardaki başıboş maymunlar ve köpekler de toplatıldı.

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Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Zirve için 50 binden fazla polis görev yapacak. Birçok cadde, sokak ve iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı. Bazı bölgelerde de seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Bu yıl, dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında olmasına rağmen G20'de yer almayan İspanya da misafir olarak davet edildi.

 

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İşte tüm dünyanın takip ettiği G20 Zirvesi'nde dakika dakika yaşananlar...

09:17 ZİRVENİN İLK OTURUMU BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'ın ev sahipliğinde başlayan G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı.

G20 Liderler Zirvesi başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı

Günün ilerleyen saatlerinde "Tek Aile" başlıklı ikinci oturumuna katılması beklenen liderler, zirvenin ilk gününü akşam yemeği ile sonlandıracak. Zirvenin ikinci gününde Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret edecek liderler, "Tek Gelecek" başlıklı son oturumu gerçekleştirecek. Liderler zirve boyunca ikili görüşmelerde de bulunacak.

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08.20 LİDERLERİN KARŞILANMA TÖRENİ

Hindistan Başkanı Modi, G20'ye katılan liderleri karşıladı.

G20 Liderler Zirvesi başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı

08.00 ERDOĞAN, MODİ TARAFINDAN KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi' gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesi Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılandı.

G20 Liderler Zirvesi başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı
DÜNYA GÜNDEMİ MASAYA YATIRILACAK

Çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma, hızlandırılmış ve kapsayıcı büyüme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, kadın liderliğinde kalkınma, gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması gibi konuların masaya yatırılacağı zirvede, gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular da ele alınacak. Liderler Ukrayna- Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

G20 Liderler Zirvesi başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Modi tarafından karşılandı

Xİ VE PUTİN KATILMIYOR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin katıldığı zirvede, Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bulunmuyor. Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor. G20'nin üyesi olmayan İspanya da bu seneki zirvede misafir devlet olarak bulunuyor.

 

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#G20#Erdoğan#Hindistan

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