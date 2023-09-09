Biden Cinping'in yokluğunu fırsat bildi! Basın mensuplarının alınmadığı toplantıda ne konuşuldu?

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Hindistan‘ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen ve 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi bugün başladı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Fumio Kishida gibi güçlü liderler katılıyor.

BİDEN YOKLUĞUNU 'BÜYÜK BİR FIRSAT' OLARAK GÖRÜYOR

Ukrayna savaşının gölgesinde gerçekleşen zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin katılmazken Moskova'yı toplantıda Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ediyor.



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Çin Devlet Başkanı Xi Cinping de bu seneki zirveye katılmadı. Cinping'in zirveye katılmamasının arkasında Hindistan ile yaşadığı anlaşmazlıklar olduğu iddia edilirken analistler Çin Devlet Başkanının ABD lideri Joe Biden ile görüşmek gibi önemli bir fırsatı kaçırdığını belirttiler.

Beyaz Saray Cinping'in zirvedeki yokluğunu 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirse de ABD'nin en büyük yayın organı CNN Biden'ın bunu 'büyük bir fırsat' olarak gördüğünü yazdı.

Bugün dünya basınında yer alan pek çok analizde Biden'in Cinping ve Putin'in yokluğunu fırsat olarak gördüğü yazıldı.

GUARDİAN: BİDEN HİNDİSTAN'I YANINA ÇEKMEK İSTİYOR

İngiliz Guardian gazetesi de ABD liderinin Hindistan başbakanı Narendra Modi'yi Çin'i kontrol altına almak için tasarlanmış bir ittifaka çekmek için yeni adımlar attığını iddia etti ve ABD ve Hindistan arasında imzalanan bir dizi savunma anlaşmasına dikkat çekti.

Biden Yeni Delhi'ye ulaştığında ilk işi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile baş başa görüşmek oldu. Başbakanlık konutunda yapılan ikili görüşme öncesinde ABD basın mensuplarına, iki liderin görüş alanı dışında bir minibüste dışarıda kalmaları söylendi.



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Guardian basın mensuplarının görüşmeyi yakından takip etmesine engel olunduğuna dikkat çekerken Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada Biden'ın Modi'nin demokratik değerlere olan ortak bağlılığını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

HİNDİSTAN ÇİN KARŞITI İTTİFAKA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Hindistan ve Çin'in uzun süredir devam eden bir dizi anlaşmazlığı var ancak ülke Pekin karşıtı bir ittifaka katılma konusunda ihtiyatlı davranıyor.

CNN ABD liderinin Yeni Delhi'de bulunduğu süre boyunca çatlakları kapatmayı amaçlamadığını ancak ABD'yi gelişmekte olan ülkeler için Çin'den daha iyi bir ortak olarak göstermeye çalıştığını yazdı.



Biden, Yeni Delhi'de bulunduğu süre boyunca çatlakları kapatmayı amaçlamıyor. Ancak Çin'e karşı koymayı amaçlayan bir bakış açısıyla , parçalanmış dünyayı ABD'nin kararlı ve değerli bir ortak olarak kalmaya ikna etmeyi umuyor.

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ULUSLARARASI BAŞARI BİDEN'IN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR

ABD başkanlığı için 2024 yılında yeniden aday olmak isteyen Biden, eski başkan Donald Trump ile yaşları nispeten yakın olmasına rağmen 'ilerleyen yaşı' nedeni tartışmaların tam göbeğinde.

ABD'de yapılan son anketlerden birinde katılımcıların yüzde 73'ü Biden'ı 'çok yaşlı' gördüklerini belirtirken, CNN'in yaptığı ankette Demokrat eğilimli seçmenlerin üçte ikisi Biden'ın 2024 adayı olmasını istemediğini söyledi.

Biden'ın danışmanları, onun küresel sahnedeki faaliyetlerinin adaylığı önündeki engelleri kaldırabileceğine inanıyor.



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G20 zirvesini bunun için büyük bir fırsat olarak gören Biden, Yeni Delhi'ye eli boş gitmedi.

Dünya Bankası'nda yapılacak reform, yatırımların artırılması, gelişmekte olan ülkelere ABD fonlarından yararlanılarak verilecek yüz milyarlarca dolarlık yeni hibe ve kredinin ABD liderinin çantasında olduğu öne sürülüyor.