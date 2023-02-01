Fransa'nın 'Robin Hood'ları! Macron'a meydan okudular: İstersek ülkeyi felç edebiliriz

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Dün ülke ülke çapında düzenlenen protestoların ikincisi başta barışçıl başlasa da kısa bir süre içinde protestocuların çevik kuvvet polisleriyle çatıştığı ve onlara havai fişek fırlattığı büyük bir kaosa dönüştü.

HAYATI FELÇ ETTİ

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 4 bini başkent Paris’te olmak üzere 11 bin polisin görev yaptığı protestolar ülkede hayatı felç etti.



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Metro hattı ve banliyö trenlerinin çalışmadığı şehirlerde insanlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin de greve destek vermesi nedeni ile çocuklar öğretmensiz kalırken Fransız enerji devi TotalEnergies işçilerinin üyesi olduğu CGT sendikası, işçilerin yüzde 75’ten fazlasının greve katıldığını açıkladı. Ülke genelinde elektrik üretimi yüzde 4,4 oranında düştü.

ROBİN HOOD AKIMI: MACRON'A MEYDAN OKUYORLAR

Tüm bu kaosun ortasında Fransa'nın en büyük sendikalarına üye, enerji sektöründeki bazı çalışanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a meydan okuyarak yeni bir akım başlattı.



Adını İngiliz halk kahramanı'dan alanakımı kapsamında işçiler akıllı sayaçları kapatarak ülke genelindeki okullara, üniversitelere ve düşük gelirli hanelere bedava gaz ve elektrik sağlıyor.

Alışılmadık protesto, Avrupa'da Ukrayna savaşının başından veri devam eden gaz krizinin ortasında geliyor. 2021 yılında Fransa'daki hanelerin dörtte biri enerji faturalarını ödemekte zorlanırken kriz sonrası bu rakam katlanarak arttı.



Batı medyası gaz krizinin ortasında başlatılan böyle bir akıma hükümetin kesinlikle izin vermediğini ve Macron'un tepkili olduğunu yazdı...



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Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT genel sekreteri Frédéric Probel, ROBİN HOOD akımının devam edeceğine dikkat çekerek, "Hükümet emeklilik reformlarını geri çekmezse, devam edeceğiz ve herkese enerjiyi bedava hale getireceğiz" dedi.

Sendikanın temsilcisi Gwenaël Plagne ise "Bugünkü protestoların amacı, güç dengesinin bir adım yukarı hareket ettiğini ve istersek ülkeyi felç edebileceğimizi göstermekti" dedi.



Kamuoyu yoklamaları, Fransızların önemli bir çoğunluğunun reforma karşı olduğunu gösteriyor ancak Cumhurbaşkanı Macron bu konuda geri adım atmamak konusunda kararlı. Pazartesi günü de bir açıklama yapan Macron, “Avrupa’nın geri kalanıyla kendimizi kıyasladığımızda bu değişiklikler kesinlikle gerekli” dedi ve yasa tasarısını savundu.

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Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke. Hükümet, gelecekte emeklilik sistemini finansal olarak desteklemeye devam edebilmek için bu değişikliğin yapılmasının şart olduğunu söylüyor.