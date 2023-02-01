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Fransa'nın 'Robin Hood'ları! Macron'a meydan okudular: İstersek ülkeyi felç edebiliriz

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#Fransa#Grev#Protesto
Fransanın Robin Hoodları Macrona meydan okudular: İstersek ülkeyi felç edebiliriz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 10:30

Fransa’da emeklilik yaşını 62'den 64'e çeken yasa tasarısına karşı çıkan devlet memurları ve işçilerin protestoları devam ediyor. Protestolar ülkede hayatı felç ederken, enerji işçileri hükümetin izin vermediği "Robin Hood" operasyonları ile okullara, üniversitelere ve düşük gelirli hanelere bedava gaz ve elektrik sağlıyor.

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Dün ülke ülke çapında düzenlenen protestoların ikincisi başta barışçıl başlasa da kısa bir süre içinde protestocuların çevik kuvvet polisleriyle çatıştığı ve onlara havai fişek fırlattığı büyük bir kaosa dönüştü.

HAYATI FELÇ ETTİ

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre 4 bini başkent Paris’te olmak üzere 11 bin polisin görev yaptığı protestolar ülkede hayatı felç etti.

Fransanın Robin Hoodları Macrona meydan okudular: İstersek ülkeyi felç edebiliriz

Metro hattı ve banliyö trenlerinin çalışmadığı şehirlerde insanlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin de greve destek vermesi nedeni ile çocuklar öğretmensiz kalırken Fransız enerji devi TotalEnergies işçilerinin üyesi olduğu CGT sendikası, işçilerin yüzde 75’ten fazlasının greve katıldığını açıkladı. Ülke genelinde elektrik üretimi yüzde 4,4 oranında düştü.

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ROBİN HOOD AKIMI: MACRON'A MEYDAN OKUYORLAR

Tüm bu kaosun ortasında Fransa'nın en büyük sendikalarına üye, enerji sektöründeki bazı çalışanlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a meydan okuyarak yeni bir akım başlattı.

Fransanın Robin Hoodları Macrona meydan okudular: İstersek ülkeyi felç edebiliriz

Adını İngiliz halk kahramanı Robin Hood'dan alan 'Robin des Bois' akımı kapsamında işçiler akıllı sayaçları kapatarak ülke genelindeki okullara, üniversitelere ve düşük gelirli hanelere bedava gaz ve elektrik sağlıyor.

Alışılmadık protesto, Avrupa'da Ukrayna savaşının başından veri devam eden gaz krizinin ortasında geliyor. 2021 yılında Fransa'daki hanelerin dörtte biri enerji faturalarını ödemekte zorlanırken kriz sonrası bu rakam katlanarak arttı.

Batı medyası gaz krizinin ortasında başlatılan böyle bir akıma hükümetin kesinlikle izin vermediğini ve Macron'un tepkili olduğunu yazdı...

Fransanın Robin Hoodları Macrona meydan okudular: İstersek ülkeyi felç edebiliriz

"İSTERSEK ÜLKEYİ FELÇ EDEBİLİRİZ"

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Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT genel sekreteri Frédéric Probel, ROBİN HOOD akımının devam edeceğine dikkat çekerek, "Hükümet emeklilik reformlarını geri çekmezse, devam edeceğiz ve herkese enerjiyi bedava hale getireceğiz" dedi.

Sendikanın temsilcisi Gwenaël Plagne ise "Bugünkü protestoların amacı, güç dengesinin bir adım yukarı hareket ettiğini ve istersek ülkeyi felç edebileceğimizi göstermekti" dedi.

Fransanın Robin Hoodları Macrona meydan okudular: İstersek ülkeyi felç edebiliriz

MACRON GERİ ADIM ATMIYOR

Kamuoyu yoklamaları, Fransızların önemli bir çoğunluğunun reforma karşı olduğunu gösteriyor ancak Cumhurbaşkanı Macron bu konuda geri adım atmamak konusunda kararlı. Pazartesi günü de bir açıklama yapan Macron, “Avrupa’nın geri kalanıyla kendimizi kıyasladığımızda bu değişiklikler kesinlikle gerekli” dedi ve yasa tasarısını savundu.

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Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke. Hükümet, gelecekte emeklilik sistemini finansal olarak desteklemeye devam edebilmek için bu değişikliğin yapılmasının şart olduğunu söylüyor.

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#Fransa#Grev#Protesto

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