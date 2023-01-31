Krizde yeni dalga: Fransa ve Belçika'da binlerce kişi sokağa döküldü! İngiltere'den flaş karar...

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Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre yaklaşık bir milyon kişinin de bugün sokaklara çıkarak yeni planı protesto etmek üzere düzenlenen gösterilere katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre başkent 4 bini Paris’te olmak üzere 11 bin polis, ülke çapında protestolarda görevlendirilmek üzere hazır bekliyor.
Hükümet, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62’den 64’e çekmek istiyor.
Kamuoyu araştırmalarına göre halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı. Tasarı aynı zamanda Fransız Parlamentosu'nda da ciddi bir muhalefetle karşı karşıya.
19 Ocak’ta da 1,1 milyon kişi sokaklara çıkarak, 2010’dan bu yana emeklilik yasasında tasarlanan en büyük değişimi protesto etmek üzere sokaklara çıkmıştı.
METRO VE TREN HATLARI ÇALIŞMIYOR
Bugün de milyonlarca kişi işe gitmek için yürümek ya da araba veya bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanmak zorunda. Birçok kişi de okula gitmeyen çocuklarıyla evde kalabilmek için iş yerinden izin aldı.
Paris’teki birçok metro hattı ve banliyö trenleri de bugün büyük oranda çalışmayacak. Şehirlerarası tren ulaşımı da grevlerden büyük oranda etkilendi. Hızlı trenlerin de her üç seferden birini gerçekleştirmesi planlanıyor.
Eurostar gibi uluslararası tren yolculuklarında da küçük aksamalar olabilir.
EĞİTİM VE PETROL ENDÜSTİSİ FELÇ OLMUŞ DURUMDA
Fransa’daki en büyük öğretmen sendikası Snuipp-FSU’nun açıklamasına göre, anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin yarısı da greve katılıyor.
Fransa’nın petrol endüstrisi de felç olmuş durumda. Fransız enerji devi TotalEnergies işçilerinin üyesi olduğu CGT sendikası, işçilerin yüzde 75’ten fazlasının greve katıldığını açıkladı. Ülke genelinde elektrik üretimi yüzde 4,4 oranında düştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl yeniden seçildiği seçim kampanyasında bu değişiklikleri yapacağını açıklamıştı. Pazartesi günü de bir açıklama yapan Macron, “Avrupa’nın geri kalanıyla kendimizi kıyasladığımızda bu değişiklikler kesinlikle gerekli” dedi.
Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke. Hükümet, gelecekte emeklilik sistemini finansal olarak desteklemeye devam edebilmek için bu değişikliğin yapılmasının şart olduğunu söylüyor.
İngiltere'de bazı sektörlerdki grevler sırasında minimum düzeyde hizmet sağlanmasını öngören yasa tasarısı, Avam Kamarası'nda 246’ya karşı 315 oyla kabul edildi. Tasarı, Lordlar Kamarası’nın da onayı halinde yasalaşacak.
Tasarı, aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngörüyor.
İngiltere, İskoçya ve Galler’de geçerli olması öngörülen tasarıda, bakanlara itfaiye, ambulans ve demiryolu hizmetlerinde minimum düzeyde hizmet verilmesini zorunlu kılma yetkisi veriliyor.
Tasarı, diğer sağlık ve ulaştırma ile, eğitim, sınır güvenliği ve nükleer sektörlerini de kapsıyor ancak hükümet bu sektörlerde gönüllü uzlaşmalara varılmasını umuyor. Her sektör için gereken minimum hizmet seviyesiyse görüşmelerle belirlenecek.
Daha sonra işverenler, sendikalara “iş bildirimi” yapacak ve burada grev sırasında kimlerin çalışması gerektiği iletilecek.
Tasarı mevcut grevleri etkilemeyecek.
Tasarıda, grev sırasında çalışması istenen ama yine de greve gitmeyi tercih eden bir çalışanın haksız yere işten atılma karşısında otomatik bir korunması bulunmuyor.
Grev yeni kurallara uygun yapılmadığında, işverenlerin kayıplarını tazmin etmek için sendikalara dava açma hakkı bulunuyor.