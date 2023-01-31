Krizde yeni dalga: Fransa ve Belçika'da binlerce kişi sokağa döküldü! İngiltere'den flaş karar...

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Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre yaklaşık bir milyon kişinin de bugün sokaklara çıkarak yeni planı protesto etmek üzere düzenlenen gösterilere katılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre başkent 4 bini Paris’te olmak üzere 11 bin polis, ülke çapında protestolarda görevlendirilmek üzere hazır bekliyor.

Hükümet, mevcut sistemin maddi olarak daha fazla sürdürülemeyeceğini savunuyor ve emeklilik yaşını 62’den 64’e çekmek istiyor.



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Emeklilik yasasında yapılan düzenlemenin en fazla tartışma yaratan kısmı emeklilik yaşı oldu. Aynı zamanda, emeklilik maaşı için verilen katkının süresi ve miktarı da artırılıyor ve bunlar tamamlanmadan emekli maaşı alınması engelleniyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre halkın üçte ikisi bu değişikliğe karşı. Tasarı aynı zamanda Fransız Parlamentosu'nda da ciddi bir muhalefetle karşı karşıya.

19 Ocak’ta da 1,1 milyon kişi sokaklara çıkarak, 2010’dan bu yana emeklilik yasasında tasarlanan en büyük değişimi protesto etmek üzere sokaklara çıkmıştı.

METRO VE TREN HATLARI ÇALIŞMIYOR

Bugün de milyonlarca kişi işe gitmek için yürümek ya da araba veya bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanmak zorunda. Birçok kişi de okula gitmeyen çocuklarıyla evde kalabilmek için iş yerinden izin aldı.

Paris’teki birçok metro hattı ve banliyö trenleri de bugün büyük oranda çalışmayacak. Şehirlerarası tren ulaşımı da grevlerden büyük oranda etkilendi. Hızlı trenlerin de her üç seferden birini gerçekleştirmesi planlanıyor.



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Hava yolculuğu da grevlerden etkileniyor. Air France de bazı çalışanları grevde olduğu için her 10 kısa veya orta mesafe uçuştan birinin yapılmayacağını; ancak uzun mesafe uçuşlarda iptal olmayacağını duyurdu.

Eurostar gibi uluslararası tren yolculuklarında da küçük aksamalar olabilir.

EĞİTİM VE PETROL ENDÜSTİSİ FELÇ OLMUŞ DURUMDA

Fransa’daki en büyük öğretmen sendikası Snuipp-FSU’nun açıklamasına göre, anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin yarısı da greve katılıyor.

Fransa’nın petrol endüstrisi de felç olmuş durumda. Fransız enerji devi TotalEnergies işçilerinin üyesi olduğu CGT sendikası, işçilerin yüzde 75’ten fazlasının greve katıldığını açıkladı. Ülke genelinde elektrik üretimi yüzde 4,4 oranında düştü.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl yeniden seçildiği seçim kampanyasında bu değişiklikleri yapacağını açıklamıştı. Pazartesi günü de bir açıklama yapan Macron, “Avrupa’nın geri kalanıyla kendimizi kıyasladığımızda bu değişiklikler kesinlikle gerekli” dedi.

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Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke. Hükümet, gelecekte emeklilik sistemini finansal olarak desteklemeye devam edebilmek için bu değişikliğin yapılmasının şart olduğunu söylüyor.



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Belçika'da geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve enerji krizi nedeniyle alım gücü düşen ve hükümete iyileştirme çağrıları yapan çok sayıda çalışan, gerekli adımların atılmamasının ardından yeni yılın ilk protestonu düzenledi.Başkent Brüksel’deki Kuzey İstasyonu’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Brüksel Midi Tren İstasyonu’na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Hükümete seslerini duyurmak isteyen protestocular, başta sağlık olmak üzere çok sayıda sektör çalışanının kötü çalışma şartları ve bütçe sıkıntısı nedeniyle işten ayrılmasının ardından oluşan personel eksikliğinin giderilmesini talep etti.Çalışan sayısının az olması nedeniyle iş yükünün artmasından şikayet eden protestocular, hükümetten acil personel alımı ve mali destek sağlamasını istedi.Gelecek yıl genel seçim yapılacak olan Belçika’da, ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti henüz çalışanları memnun edecek bir politika açıklayamadı.

İngiltere'de bazı sektörlerdki grevler sırasında minimum düzeyde hizmet sağlanmasını öngören yasa tasarısı, Avam Kamarası'nda 246’ya karşı 315 oyla kabul edildi. Tasarı, Lordlar Kamarası’nın da onayı halinde yasalaşacak.

Tasarı, aralarında demiryolları ve acil durum hizmetleri gibi alanlarda grevler sırasında bazı çalışanların işbaşı yapmalarını, bunu reddedenlerin işten atılabilmelerini öngörüyor.

İngiltere, İskoçya ve Galler’de geçerli olması öngörülen tasarıda, bakanlara itfaiye, ambulans ve demiryolu hizmetlerinde minimum düzeyde hizmet verilmesini zorunlu kılma yetkisi veriliyor.



Tasarı, diğer sağlık ve ulaştırma ile, eğitim, sınır güvenliği ve nükleer sektörlerini de kapsıyor ancak hükümet bu sektörlerde gönüllü uzlaşmalara varılmasını umuyor. Her sektör için gereken minimum hizmet seviyesiyse görüşmelerle belirlenecek.

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Daha sonra işverenler, sendikalara “iş bildirimi” yapacak ve burada grev sırasında kimlerin çalışması gerektiği iletilecek.

Tasarı mevcut grevleri etkilemeyecek.

Tasarıda, grev sırasında çalışması istenen ama yine de greve gitmeyi tercih eden bir çalışanın haksız yere işten atılma karşısında otomatik bir korunması bulunmuyor.

Grev yeni kurallara uygun yapılmadığında, işverenlerin kayıplarını tazmin etmek için sendikalara dava açma hakkı bulunuyor.