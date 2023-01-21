İngiltere, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve İspanya... Avrupa'da neler oluyor?

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İngiltere, Fransa, İtalya, Poterkiz, Yunanistan ve İspanya... Avrupa ülkeleri her gün yeni bir grev dalgası ile sarsılıyor.

Birleşik Krallık geçtiğimiz ay düzenlenen toplu iş bırakmalar nedeni ile zora düşerken önümüzdeki ay, NHS çalışanları, öğretmen ve demiryolu işçilerinin grevleriyle boğuşacak.



İngiltere 'de NHS çalışanlarının yaptığı bir gösteri

DOKTORLAR, ÖĞRETMENLER, İŞÇİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İspanya'da yaklaşık 2 aydır grevde olan doktorlar ve sağlık çalışanları son olarak 15 Ocak tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde bir araya geldiler ve 2023 zammı ile ilgili protestolar düzenlediler.

Portekiz'de de ülkenin dört bir yanından gelen öğretmenler Başkent Lizbon'da toplandılar ve yaklaşık bir haftadır süren iş bırakma eylemlerinin ardından gösteri düzenlediler.



İtalya ve Portekiz'de düzenlenen gösteriler

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İtalya'da yüzlerce işçi İşletme Bakanlığı önünde gösteriler düzenlerken 24 saatlik bir grev sonrası Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklara dökülen protestocular polis ile çatıştı.

FRANSA'DA BİR MİLYONDAN FAZLA İNSAN YÜRÜDÜ, KAMU HİZMETLERİ FELÇ OLDU

Fransa'da ise işler çok daha karışık. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesini öngören yasa tasarısı ülkede çok büyük bir tepki ile karşılandı.



Fransa alev alev, gösteriler her geçen gün büyüyor

Sendikalar, ülkede hayatı ciddi şekilde etkileyen grevler düzenleyerek yasa tasarısının rafa kaldırılmasını planlıyor. En son dün düzenlenen yürüyüşe bir milyondan fazla insan katıldı. Protesto toplu taşıma, eğitim ve kamu hizmetlerini felç etti.

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ÇÖP KUTULARI VE SİS BOMBALARI HAVADA UÇUŞTU

Göstericilerin bazıları Paris'teki Bastille Meydanı'nda polisle çatıştı. Eylemciler güvenlik güçlerine şişe, çöp kutusu ve sis bombası atarken polis göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi.



CGT sendikası, Fransa 'daki protestolara iki milyondan fazla insanın katıldığını ve yalnızca Paris'te 400.000 kişinin olduğunu duyururken bir sonraki büyük protestonun 31 Ocak'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

HASTANELERDE DOKTOR, OKULLARDA ÖĞRETMEN YOK

Kamu hizmetlerindeki aksaklıklar İspanya'da da büyük krize neden oldu. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları çalışma koşullarını ve özelleştirme politikalarını protesto ediyor. Ancak bir aydan fazla süredir devam eden grevler sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oldu. İspanya halkı için hastaneden randevu bulabilmek büyük bir zulüm haline geldi.



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Ülkede sıkıntı yaşayan tek sektör sağlık değil, havacılık sektöründeki grevler turizm sektörünü durma noktasına getirdi. Portekiz'de öğretmenlerin devam eden grevi nedeni ile öğrenciler okullarda öğretmensiz kaldı, veliler duruma isyan ediyor.

İNGİLİZ MEDYASI ONLARI SUÇLADI: MİLİTAN SENDİKALAR

Koronavirüs pandemisi sonrası sallanan Avrupa ekonomileri 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı ve ardından patlak veren gaz krizi ile zaten zora girmişti.

Peş peşe gelen grevler bir çok ülkeyi zorda bıraktı, İngiliz medyası söz konusu eylemeler için 'militan' dedikleri sendikaları suçladı ve 'Militan sendikaların düzenlediği endüstriyel eylemler Avrupa ekonomilerini hedef alıyor' ifadesini kullandı.