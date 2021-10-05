Fransa diken üstünde! Cezaevinde ortalık karıştı

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Paris’in 250 kilometre batısında yer alan Condé-sur-Sarthe cezaevinde, biri kadın diğeri erkek iki gardiyan bir mahkûm tarafından rehin alındı. Rehine gardiyanlardan birinin gözünden yaralandığı bildirildi.

CEZA SÜRESİNİN AZALTILMASINI İSTEDİ

Gardiyanları rehin alan mahkum cinsel içerikli eylemler nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edilen bir adam. Ceza süresinin azaltılmasını talep eden mahkum gardiyanlardan birini sağ gözünden yaraladı.



Mahkumun daha önce de bir hücre amirini yaraladığı bildirildi..

CEZAEVİ GİRİŞLERİNE BARAJ KURULDU, ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Gazeteci Sacha Martine, Condé-sur-Sarthe cezaevi merkezinin girişlerine filtre barajları kurulduğunu açıkladı. Ayrıca bölgeye çok sayıda bölge müdahale ve güvenlik ekipleri (ERİS) ile elit polis (RAID) sevk edildi.



Rennes'deki cezaevi yönetiminin bölgelerarası müdürlüğü bünyesinde bir kriz birimi açıldı. Mahkumla yapılan uzun müzakereler sonucu mahkumun teslim olduğu açıklandı.

EKVADOR'DAKİ HAPİSHANE İSYANI



Geçtiğimiz gülerde Ekvador'un Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesinde çıkan isyan ve çatışmalarda 116 kişi hayatını kaybetmiş, ülkenin en şiddetli ve kanlı hapishane isyanı olarak değerlendirilen çatışmalarda 50'den fazla kişi de yaralanmıştı.