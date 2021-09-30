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Ekvador: 'Ülkenin en şiddetli' hapishane isyanında ölenlerin sayısı 100'ü aştı

#Ekvador#Dünya#Hapishane
Ekvador: Ülkenin en şiddetli hapishane isyanında ölenlerin sayısı 100ü aştı

Ekvador'lu yetkilliler, Salı günü Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesinde çıkan isyan ve çatışmada ölenlerin sayısının 100'ü aştığını söyledi.

Son dakika... Ekvadordaki hapishane isyanında ölenlerin sayısı 100ü aştıSon dakika... Ekvadordaki hapishane isyanında ölenlerin sayısı 100ü aştı
Son dakika... Ekvadordaki hapishane isyanında ölenlerin sayısı 100ü aştı

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Ekvador'un Guayaquil kentindeki hapishanede silahlı iki çete arasında çıkan çatışmada en az 100 kişi öldü.

Ülkenin en şiddetli ve kanlı hapishane isyanı olarak değerlendirilen çatışmalarda 50'den fazla kişi de yaralandı.

Bazılarının kafaları kesildi, bazıları vurularak bazıları da çatışmalarda aldıkları yaralar sonucu öldü. Çatışmada patlayıcı maddeler ve el bombalarının da kullanıldığı belirtildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Rakip çeteler arasındaki çatışmaları önlemek için yüzlerce polis görevlendirildi. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkenin bütün hapishaneleri için geçerli olmak üzere olağanüstü hal ilan etti.

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Yerel medya, isyan emrini Ekvador'da faaliyet gösteren Meksikalı iki güçlü uyuşturucu karteli Yeni Kuşak Jalisco ve Sinaloa kartellerinin verdiğini yazdı.

İnsan hakları kuruluşu IACHR şiddet olaylarını kınadı, İnsan Hakları İzleme Örgütü de Ekvador hükümetine olayın soruşturulması ve sorumluların adalete hesap vermesi çağrısı yaptı.

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Bölgeden sorumlu polis yetkilisi General Fausto Buenano, olay günü polisin şiddetin en yoğun yaşandığı beş numaralı koğuşa girdiğinde, içeride vurularak ve el bombası patlatılarak ölenler tutukluların cesetlerini gördüğünü ifade etti.

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Ekvador'da çete bağlantılı şiddet olayları son dönemde artış gösteriyor. Çeteler, uluslararası uyuşturucu kartellerinin yetki savaşlarının içine çekiliyor.

Şubat ayında, ülke tarihinin en şiddetli cezaevi isyanı olarak kayda geçen olaylarda 72 kişi ölmüştü.

Bu ay başında da Guayaquil yakınlarındaki bir cezaevi, insansız hava araçlarından atılan patlayıcılarla saldırıya uğramıştı.

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Ekvador'da 29 bin mahkum için tasarlanan 60 cezaevi var. Ama kapasitesinden fazla tutuklunun içeride olması ve çalışan sayısındaki eksiklik nedeniyle yetkililer cezaevlerinde kontrolü sağlamakta zorlanıyor.

Guayaquil, Güney Amerika kokainin başta ABD olmak üzere kuzey bölgelere gönderildiği ana liman şehri konumunda.

Ekvador insan hakları kuruluşları ülkedeki cezaevlerinde 2020 yılında 103 kişinin öldüğünü duyurdu.

Temmuz ayında da cezaevlerinde çıkan iki isyanda 27 tutuklu ölmüştü. Çıkan olaylardan sonra hükümet acil durum ilan etmişti.

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#Ekvador#Dünya#Hapishane