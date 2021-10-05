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Evlilik teklifi trajediye dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

#Kanada#Uçak Kazası#Dünya
Evlilik teklifi trajediye dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kanada'da "Benimle Evlenir misin?" pankartı taşıyan küçük bir uçak adaya düştü, pilot hayatta kalırken uçağın tek yolcusu öldü. Yaralı pilot tedavi için hastaneye kaldırıldı.

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"Benimle Evlenir misin?" pankartı taşıyan 1974 tipi Cessna 172 tipi uçak, Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Kanada'nın Monteal kentindeki Parc Dieppe'de bir müzik festivalinin düzenlendiği yerin yakınlarında düştü. Uçağın festival alanına düşmemesi olası bir felaketin önüne geçti.

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İnternete düşen videoda uçağın düştükten birkaç dakika sonra büyük bir ateş topuna dönüştüğünü gösteriyor.

KİMLİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Pilotun hava reklam ajansı Aerogram'ın sahibi Gian Piero Ciambella olduğu belirlenirken,ölen yolcunun evlilik teklif eden kişi olup olmadığı henüz belli değil.

Evlilik teklifi trajediye dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

CTV News'e göre, küçük uçak St-Mathieu-de-Laprairie Havalimanı'ndan saat 17:46'da havalandı ve yerdeki kanıtlar, uçağın yere değdiğinde, durmadan önce zıpladığını ve döndüğünü gösteriyor.

Görgü tanığı Laurel Scala, uçağın düşmeden kısa bir süre önce pankartı dalgalandırdığını gördüğünü belirterek, “Normal yükseklikte uçuyor gibi görünüyordu” dedi.

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SEBEBİ MOTO ARIZASI MI?

Kanada Basınına göre, kazanın nedeni belirlenmedi, ancak yetkililer Cessna 172 uçağında motor arızası raporları aldı. Uçak motoru incelenmek üzere Ottawa'ya gönderildi.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu sözcüsü, "Mümkün olduğunda pilotla konuşmak istiyoruz.Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmedik. Her şeye yakından bakmamız gerekiyor.” dedi.

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#Kanada#Uçak Kazası#Dünya