Son dakika... İtalya'da uçak binaya çarptı: 8 ölü!

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İtalya'nın Milano kentinde meydana gelen uçak kazasında 8 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın iki katlı bir binaya çarptığı ancak ofis olarak kullanılan binanın boş olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili resmi makamlardan yapılan resmi açıklamada, hayatını kaybedenlerin 6'sının yolcu 2'sinin ise mürettebat olduğu bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamaya göre, kaza nedeniyle uçaktaki yolcu ve mürettebat dışında hayatını kaybeden olmadı.

Yetkililer kazanın gerçekleştiği bölgede park halinde olan araçların alev aldığını ancak bu durumun herhangi bir yaralanmaya neden olmadıüını duyurdu.

Rai devlet televizyonu, yolcuların Fransız olduğuna inanıldığını söyledi.