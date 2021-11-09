Bu saatlerde uyuyorsanız dikkat! Risk yüzde 25 artıyor

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Yaklaşık altı yıl boyunca izlenen 88.000'den fazla yetişkinden elde edilen verilere göre, gece 23:00'den 23:59'a kadar uyuyanlar arasında kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinin yüzde 12 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu risk gece yarısından sonra uyuyanlarda ise yüzde 25 daha yüksek.

European Heart Journal-Digital Health'de yayınlanan rapora göre, akşam 10'dan önce uykuya dalmak ise riskte yüzde 24'lük bir artışla ilişkilendirildi.

ERKEN YA DA GEÇ YATMAK VÜCUDUN SAATİNİ BOZUYOR

Çalışmanın yazarlarından biri olan nörobilimci ve deneysel psikolog David Plans, "Vücudun sirkadiyen ritim adı verilen ve fiziksel ve zihinsel işleyişi düzenlemeye yardımcı olan 24 saatlik bir dahili saati var " dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Çalışmamızda nedensellik sonucuna varamasak da, sonuçlar erken ya da geç yatmanın vücut saatini bozma ihtimali olduğu ve kardiyovasküler sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor."



6 YIL BOYUNCA İZLEDİLER

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Plans ve meslektaşları, farklı uyku saatlerinin kalp sağlığını nasıl etkileyebileceğini araştırmak için 2006'dan 2010'a kadar işe alınan ve yaşları 37 ile 73 arasında değişen 500.000'den fazla gönüllü üzerinde araştırma yaptı. Gönüllülerin bileklerine yedi gün boyunca ivmeölçer (kişi hareket ettiğinde kayıt yapan cihazlar) takıldı ve bu sayede uykuya başlama ve uyanma zamanlarını belirlendi.

TÜM FAKTÖRLERE RAĞMEN UYKU KALP SAĞLIĞI İLE BAĞLANTILI

Yaş, cinsiyet, uyku süresi, uyku düzensizliği, erkenci veya gece kuşu olmak, sigara içme durumu, vücut kitle indeksi, diyabet, kan basıncı, kolesterol düzeyleri ve sosyoekonomik durum gibi bir dizi faktör dikkate alındığında bile, gece yarısı veya daha sonra uykuya dalmak, hala en yüksek kalp hastalığı riskiyle bağlantılıydı.

KADIN VE ERKEKLERDE FARK EDİYOR

Artan risk, geç uykuya dalan kadınlarda daha belirgindi. Erkekler ise sadece akşam saat 22'den önce uykuya daldıklarında daha fazla kalp riski altındaydı.

22:00- 23:00 ARASI RİSK GÖRÜLMÜYOR

Araştırma gece 22:00 ve 23:00 arasında uyuyanlarda kalp hastalığı riskinin az olduğunu ancak yine de stres, kaygı ve depresyon gibi diğer faktörlerin de etkili olabileceğini belirtiyor.

6 SAATTE AZ UYUYANLAR DİKKAT

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Amerikan Kalp Derneği'ne göre, kardiyovasküler hastalıklar ABD'de bir numaralı ölüm nedenidir. Amerikan Kalp Derneği'nin önleme kılavuzları , altı saatten az uyuyan kişilerin, kardiyovasküler risk altında olduğunu belirtiyor.