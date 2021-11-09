Son dakika... İngiltere Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 3. doz koronavirüs aşısının yan etkileri
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde dünyanın farklı noktalarından takviye aşı kararları geldi. İngiltere Sağlık Bakanlığı 3. dozdan sonra görülen yan etkileri açıkladı.
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2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın neredeyse her yerine yayılan Koronavirüse (Kovid-19) Çeyrek milyardan fazla insana bulaştı. Salgın nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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Salgının ilk günlerinden beri bilim dünyası Kovid-19'a çare bulmak için sayısız araştırmaya imza attı. Bunun neticesinde pek çok aşı geliştirilmiş durumda.
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Dünya genelinde 6 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı. Tabiri caizse bu adımlar ile uzun bir sürenin ardından tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık.
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Ancak koronavirüs son dönemde Delta varyantı ile gündemde. İlk olarak Hindistan'da görülen bu varyantın orijinal virüsten daha bulaşıcı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.
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Bu nedenle dünyanın pek çok noktasında bellirli bir yaş üzeri kişiler için takviye aşı kararı alındı. Bu ülkelerden birisi olan İngiltere'den ise tabiri caizse yüreklere su serpen bir açıklama geldi.
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İŞTE TAKVİYE DOZUN YAN ETKİLERİ
Aşı karşıtlarının sayısız iddiasına ev sahipliği yapan takviye doz ile ilgili İngiltere tabiri caizse son noktayı koydu.
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Ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısını mercek altına alan yetkililer yaptıkları resmi açıklama ile takviye dozdan sonra görülen yan etkileri kamuoyu ile paylaştı.
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İngiliz Express gazetesinin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere dayandırdığı habere göre, enjeksiyon yapılan kolda ağrı, yorgunluk hissi veya baş ağrısı takviye dozdan sonra görülen en sık yan etkiler arasında.
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Aynı habere göre, 3. doz Pfizer aşısından sonra hafif grip benzeri semptomları yaşamak da mümkün. Ancak uzmanlar bu semptomların son derece normal olduğunun altını çiziyor.
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'YÜKSEK ATEŞ' UYARISI
Açıklamada bir de uyarı yer aldı. Uzmanlar uzun süre yüksek ataş görülmesinin kişide başka bir enfeksiyonun olduğu anlamına gelebileceğini belirtti ve bu durumda doktora başvurulması tavsiyesinde bulundu.
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EN ETKİLİ AŞI BELLİ OLDU
Öte yandan virüse karşı en etkili aşı belli oldu. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışma ülkede kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına aldı.
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Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.
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Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.
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458 yetişkin üzerinde yapılan çalışma takviye dozlardan 15 gün sonra antikor seviyelerini analiz ederek bu sonuçlara ulaştı.
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Ancak söz konusu çalışma henüz hakemli bir bilim heyeti tarafından onaylanmadı.