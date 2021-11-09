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Çin'in en yaygın koronavirüs salgını! 3 ayın en yüksek seviyesinde

#Çin#Koronavirüs#Kovid-19
Çinin en yaygın koronavirüs salgını 3 ayın en yüksek seviyesinde

Sıfır-Kovid politikalarına rağmen vaka sayısı üç ayın en yüksek seviyesine çıkan Çin'de salgın 31 eyaletinin 20'sine yayıldı. Yetkililer şehirlerde kilitlemeler ve zorunlu testlere başlarken test olmak istemeyenlerin çitlere tırmanıp saklandıkları ortaya çıktı.  

 

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Çin hükümeti yaptığı açıklama ile 'son derece ciddi' olarak değerlendirdiği Delta varyantı ülkede son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ulusal Sağlık Komisyonu Pazar günü 89 doğrulanmış enfeksiyon bildirdi ve mevcut salgının Çin'in 31 vilayetinin 20'sinde 44 şehre yayıldığını açıkladı.

SIKI TEDBİRLERE RAĞMEN YAYILIYOR

Vakalar ülkenin kuzey bölgelerindeki Gansu, Heilongjiang ve İç Moğolistan'da yoğunlaştı. Enfeksiyonlardaki yayılma ve artış, hükümetin vakaları kontrol altına almak için daha sıkı kısıtlamalar uygulamasına rağmen devam ediyor

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TEST OLMAMAK İÇİN ÇİTLERE TIRMANIYORLAR

Sichuan eyaletinin başkentini ziyaret eden bir kişide koronavirüs olduğu ortaya çıktıktan sonra kent zorunlu test için yetkililer tarafından mühürlendi. Bölgede gelen son raporlar düzinelerce insanın test edilmekten kaçınmak için çitlere tırmandığını ve çalıların arasına saklandığını ortaya koydu.

KİLİTLEMELER BAŞLAYACAK

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Bölgede en büyük tek günlük vaka artışının yaşandığı Henan eyaletinin Komünist Parti sekreteri Lou Yangsheng, kilitlemelerin başlayacağını duyurdu ve yetkililerin temaslı izleme sistemlerini iyileştireceğini söyledi.

GEÇEN HAFTA DÜĞMEYE BASTILAR

Çin, özellikle 4 Şubat'ta başlayacak olan Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde, salgını kontrol altına almak için giderek daha sert önlemler almaya başaldı.

Geçen hafta, Çin hükümeti, ülkedeki son salgını kontrol altına almak için giderek daha sıkı önlemler alırken, vatandaşları da günlük ihtiyaçları stoklamaya ve yetkilileri yeterli gıda tedarikini sağlamak için adımlar atmaya çağırmıştı. 

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