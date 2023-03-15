Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet... İsveç'in en büyük korkusu gerçek oldu!

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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen Finlandiya ve İsveç'te gözler Ankara'dan gelecek onayda.

İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya için yeşil ışık geldi.

Grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerine sorulan bir soruya yanıt olarak 'Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız' dedi.



Erdoğan'ın bu sözü Finlandiya'ya onay verileceği şeklinde yorumlandı. Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' kodu ile abonelerine servis ettiği bu gelişme dünya basınında geniş yer buldu.

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Associated Press 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabileceğini ima etti' başlıklı haberinde 'Türkiye hükümeti, İsveç'i terör örgütleri ve Kürt grupları da dahil olmak üzere varoluşsal tehdit olarak gördüğü gruplara karşı çok yumuşak olmakla suçluyor' denildi.

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İsveç merkezli Aftonbladet 'İsveç dışarıda' kaldı yorumunda bulundu. Haberde üyelik için iki ülkenin birlikte başvurduğu ancak Finlandiya'nın gerekli onayı almaya yakın olduğu bilgisine yer verildi.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO başvurusunu 14 Mayıs'ta yapılacak Türkiye seçimleri öncesinde onaylayacak' ifadesi yer aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır - Ancak İsveç'in üyeliğini ayrı değerlendirecek' başlığı ile okurlarına sundu.

Terör örgütlerine karşı gerekli adımları atmadığı için Ankara'nın onayını alamayan İsveç, birlikte başvurduğu Finlandiya'nın kendisinden önce üye olmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyordu. İsveç basını uzun bir süredir bunun ülke için en kötü senaryo olacağını yazıyordu.

Haberde iki ülkenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ittifaka üye olmak için beraber başvurduğu hatırlatıldı.

Üyelik için Türkiye'nin onayını bekleyen iki ülkeden sadece Finlandiya'nın gerekli onayı alacağını yazan gazete İsveç için net bir takvim vermedi.

'Finlandiya NATO'ya İsveç'ten Önce Katılabilir' diyen Foreign Policy, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un bu durumu dün yaptığı açıklama ile kabullendiğinin altı çizildi.

Katar merkezli Al Jazeera 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini İsveç'ten bağımsız olarak onaylamayı planlıyor' dedi.

Haberde söz konusu onayın seçimlerden önce verilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi;

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'Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Türk mevkidaşı Tayyip Erdoğan ile ülkesinin NATO'ya katılım hedefini görüşmek üzere Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek.'

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Rusya merkezli Tass ise 'Ankara, İsveç'in muhtıra kapsamındaki taahhütlerini henüz yerine getirmediği için NATO'ya katılmaya henüz hazır olmadığını ileri sürüyor' dedi.

Rus haber ajansı Ankara'nın Finlandiya'ya NATO onayını Nisan ortasına kadar verebileceğini yazdı.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı 'Türkiye, 14 Mayıs'taki Seçimler Öncesinde Finlandiya'nın NATO Hedefini Onaylayabilir' başlığını kullandı.

Al Arabiya 'Kaynaklar, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini Mayıs seçimleri öncesinde onaylamayı planladığını söylüyor' dedi.

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Arab News ise haberinde 'Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türk mevkidaşı Erdoğan ile ülkesinin NATO'ya katılım hedefini görüşmek üzere Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edecek' ifadesine yer verdi.