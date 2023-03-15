Önce Karadeniz sonra NATO hava sahası... Havada tehlikeli yakınlaşma

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Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının önleme yaptığı sırada çarptığı ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) Karadeniz’e düştü.

ABD Rusya ilişkilerinin bir kez daha gerilmesine nenden olan kaza sonrası iki taraf birbirini suçlarken krizin ikinci perdesi Estonya'da yaşandı.

Ukrayna savaşı sonrası NATO'nun hava sahasını savunmak için bölgeye konuşlandırılan uçaklar alarma geçirildi.

İngiliz ve Alman hava kuvvetleri ilk kez ortak bir NATO hava devriyesi gerçekleştirdiği operasyon sırasında operasyonu gerçekleştirdi.

BBC'de yer alan habere göre, jetler devriye sırasında Estonya hava sahası yakınında bir Rus uçağını önledi.

Rus Il-78 havadan havaya yakıt ikmal uçağı Estonya'daki hava trafik kontrolü ile iletişim kuramadı. Bunun üzerine savaş jetleri bölgeye intikal etti.

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İngiliz basınına göre savaş jetleri Rusya'dan gelen bir AN-148 uçağını da önledi. Savunma Bakanlığı, bunun rutin bir eylem olduğunu duyurdu. Ancak İngiliz basını Rusya ile batı arasındaki tansiyonun arttığını yazdı.

Aynı haberlerde söz konusu olayın Karadeniz'de kriz çıkaran kazadan saatler sonra yaşandığının altı çizildi.

İki kişilik bir ekip tarafından uzaktan kontrol edilen drone, Irak ve Afganistan savaşları sırasında gözetleme ve hava saldırıları için rutin olarak kullanıldı. Hellfire füzeleri ve diğer sofistike mühimmatlar da dahil olmak üzere sekiz adede kadar lazer güdümlü füze taşıyabilen drone, yaklaşık 24 saat boyunca hedeflerin üzerinde uçabiliyor.

Rusya'nın ABD büyükelçisi Anatoly Antonov, Karadeniz'deki kazanın ardından Washington'a ülkesinin sınırına yakın 'düşmanca' uçuşları durdurma çağrısında bulundu.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise ABD Reaper gözetleme insansız hava aracının düşmesine yol açan olayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusu tarafından gerçekleştirilen 'başka bir pervasız eylem' olarak nitelendirdi.

ABD DRONE'UN YERİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Washington İHA'ya ne olduğu konusundaysa ağzını sıkı tutuyor.

Pentagon sözcüsü Ryder İHA'nın tam olarak nereye düştüğü veya Rus donanmasının araca ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi vermedi.