Karadeniz'de sıcak saatler... Rusya ve ABD karşı karşıya geldi! Dikkat çeken Türkiye detayı

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Amerikan ordusunun, bir insansız hava aracının Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonrası Karadeniz'e düştüğünü açıklaması, bölgede gerilimin yükselmesi endişesini de beraberinde getirdi.

Amerikan ordusunun açıklamasına göre ABD MQ-9 "Reaper" modeli insansız hava aracı, Rus savaş uçağı Su-27'nin pervanesine çarpması sonrası Karadeniz'e düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı ise uçaklarının Karadeniz üzerinde uçan İHA’yı takip ettiğini kabul etti ancak uçaklar arasında doğrudan temas olmadığını ve İHA'nın "sert bir manevra" sonrası düştüğünü savundu.

ABD RUS ELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRDI

Olayın ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

RUSYA'DAN UKRAYNA SAVAŞI İDDASI

Rus Tass haber ajansı, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'un, ABD İHA'sının bölgede Ukrayna ordusu adına keşif yaptığını söylediğini aktarıyor.

Antonov şöyle devam etti:

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'ABD ordusunun sınırımıza bu kadar yakın bölgedeki kabul edilemez eylemleri bizim için endişe yaratıyor. Bu tarz keşif uçuşlarının ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. ABD'den binlerce mil ötede ne yapıyorlar? Cevap çok açık - Kiev rejimi tarafından topraklarımıza ve ordumuza saldırmak için kullanılacak istihbaratı toplamak.'

ABD basını olay geniş yer ayırdı. New York Times 'İHA'ya saldırı tam olarak bir kaza değildi' yorumunda bulundu.

New York Times'a konuşan Amerikalı yetkililer, son olayın Rusya'nın daha agresif bir döneme geçtiğinin işaretçisi olmadığı görüşünde.

Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, İHA'nın düşürülüşünün Rusya tarafından planlanmış bir satranç hamlesi olmadığını düşünüyor. Diğer yetkililer de bu olayın, ABD ve NATO'nun gözetleme uçaklarını taciz etmeye yönelik daha büyük bir stratejinin başlangıç vuruşu olmadığı görüşünde.

Ancak New York Times'ın makalesi şöyle devam ediyor:

'İHA'ya yapılan saldırı tam olarak bir kaza değildi. Örneğin aracın önüne benzin dökmek kasıtlı yapılmış bir hareket. Ancak ABD'li yetkililer, Rusların İHA'nın pervanesini kasıtlı olarak koparmadığını düşünüyor çünkü bu sadece İHA'nın değil, Rus Su-27'sinin de düşmesine neden olabilecek riskli bir hareketti.'

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ABD'DE TÜM GÖZLER TÜRKİYE'DE

Pek çok askeri sırra ev sahipliği yapan düşen İHA'nın ABD tarafından kurtarılmasının pek de mümkün olmadığına dikkat çeken Wall Street Journal ise 'İHA'ya ulaşmak Türkiye'nin yasağı nedeniyle zor olabilir' yorumuna bulundu.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Drone'u kurtarmak zor olabilir. ABD donanması, Rusya'nın Şubat 2022'deki Ukrayna işgalinden kısa süre sonra Karadeniz'deki operasyonlarını durdurdu. Gemilerin Karadeniz'e girişini kontrolü altında tutan Türkiye, savaş başladıktan sonra Boğaz'ı savaş gemilerinin geçişine kapattı. Rusya ise Karadeniz'deki savaş gemilerini kullanmaya devam ediyor.'

Washington İHA'ya ne olduğu konusundaysa ağzını sıkı tutuyor. Çarpışmadan sonra İHA'yı uzaktan uçuran pilotlar aracı Karadeniz'e düşürmek zorunda kaldı. Pentagon sözcüsü Ryder İHA'nın tam olarak nereye düştüğü veya Rus donanmasının araca ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi vermedi.

CNN International'a konuşan emekli korgeneral Mark Hertling Rusya'nın bu tarz eylemleri Karadeniz üzerinde sıklıkla sergilediği ve Karadeniz'i kendi gölü gibi gördüğünü yorumunu yaptı.

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Katar merkezli AL Jazeera de ABD ile Rusya arasındaki bu tarz karşılaşmaların 'rutin' olduğunu belirtti.