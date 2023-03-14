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Son dakika: ABD Savunma Bakanlığı duyurdu... Rus uçakları, ABD'nin İHA'sına çarptı

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#ABD#İHA#Rusya
Son dakika: ABD Savunma Bakanlığı duyurdu... Rus uçakları, ABDnin İHAsına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 20:12

Son dakika haberine göre; Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının önleme yaptığı sırada çarptığı ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) Karadeniz’e düştü. Beyaz Saray'dan "ABD uçağı kimse için tehdit oluşturmuyor" açıklaması geldi.

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Karadeniz’de Rusya ve ABD arasında tansiyon yükseldi. ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA’nın Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında görev yaptığı sırada Rusya’ya ait 2 Su-27 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığı ifade edilerek, önleme sırasında uçaklardan birinin İHA’ya çarptığı belirtildi. Çarpma nedeniyle İHA’nın pervanesinde meydana gelen hasar sonrası Karadeniz’e düştüğü açıklandı.

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ABD’nin Avrupa'daki ve Afrika’daki Hava Kuvvetleri Komutanı James Hecker yaptığı açıklamada, "MQ-9 uçağımız, bir Rus uçağı tarafından önlendiği sırada uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütüyordu” ifadelerini kullanarak, “Rus Su-27 uçaklarından biri MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'u uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan birkaç kez önce, Su-27'ler pervasız, çevreye zararsız ve profesyonel olmayan bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt boşalttı ve önünde uçtu” dedi.

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Hecker, “Aslında, Rusların bu pervasız ve profesyonelce olmayan hareketi neredeyse her iki uçağın da düşmesine neden oluyordu” ifadelerini kullandı.

ABD, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlamasından bu yana bölgeyi izlemek için Karadeniz üzerinde Reaper insansız hava araçları kullanıyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, "ABD uçağı kimse için tehdit oluşturmuyor ve uluslararası sahada hareket ediyordu" açıklamasını yaptı.

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