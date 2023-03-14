İngiliz ekip Türkiye'de... Deprem neden bu kadar yıkıcı oldu? İşte ilk bulgular

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Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde...

Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Pek çok gazete ve televizyon depremin etkilediği kentlerdeki son durumu anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden BBC depremin yıkıcı etkisini mercek altına alacak İngiliz ekibin Türkiye'ye ulaştığını yazdı.

Jeolojik verilen toplayan ekibin Türk meslektaşları ile birlikte çalıştığını belirten BBC ilk bulguları paylaştı.

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'Neden bu kadar çok binanın yıkıldığına dair detaylı değerlendirmeler yapıyorlar' diyen BBC haberde şu ifadeler yer verildi;

'Çalışma, betona karıştırılan ve mukavemetini zayıflatan büyük çakıl taşları da dahil olmak üzere kötü inşaat örneklerini ortaya çıkardı.'

Depremin büyüklüğüne dikkat çekilen haberde 'Bazı bölgelerde yer hareketi o kadar büyüktü ki binaların dayanma gücünü aştı' denildi.

Cambridge Üniversitesi Profesörü Emily So, araştırmanın amacını 'Tek bir binanın anlık görüntüsüne bakmak yerine tam resmi elde etmek istiyoruz' sözü ile özetledi.

'Ekiple birlikte çalışan Türkiye'den inşaat mühendisleri şimdiden bazı sorunlar buldu' diyen BCC Adıyaman'da çöken bir binadan alınan beton numunelerinde 6 cm uzunluğunda taşlar olduğunun belirlendiğini yazdı.

'Yakındaki bir nehirden gelmişler ve betonu dökmek için kullanılmışlar' diyen BBC, haberinde So'nun şu yorumuna yer verdi;

'Bunun betonun mukavemeti üzerinde bazı ciddi etkileri var.'

Betonun içindeki demirlerin nervürlü olmadığı bilgisine ulaşan ekip bu durumun da yıkılan binaları zayıflattığı görüşünü dile getirdi.

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Yıkılmayan binaları da incelediklerinin altını çizen So bu sayede daha genel bir bakış açısına sahip olabileceklerini belirtti.

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Ekip ayrıca depremin doğasını da analiz ediyor. Araştırmanın eş lideri Londra'daki UCL'den Dr. Yasemin Didem Aktaş, depremin son derece güçlü olduğunu söyledi.

'Artçı sarsıntılar bile, makul büyüklükte bir deprem kadar büyüktü' diyen Aktaş sözlerine şöyle devam etti;

'Bir depremde yer yatay ve dikey olarak sallanır. Çoğu zaman dikey bileşen yatay harekete göre çok daha düşük ve önemsizdir. Ancak bu olayda çok yüksek dikey ivmeler de kaydedilmiştir.'