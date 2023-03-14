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Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Acı itiraf: Ukrayna'nın kaderini belirleyecek!

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya
Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Acı itiraf: Ukraynanın kaderini belirleyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 11:40

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı'nın askeri yardımları ile sahada elini güçlendiren Ukrayna Zelenski'nin sözleri ile sarsıldı.

Ukrayna lideri itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Acı itiraf: Ukraynanın kaderini belirleyecek

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Zelenski savaşta son durum ile ilgili verdiği bilgide Ukrayna'nın kaderini belirleyecek cepheyi açıkladı.

'Ukrayna'nın geleceği doğudaki savaş alanlarına bağlı' diyen Zelenski, Rus kuvvetlerinin Bakhmut ve doğudaki diğer kasabalarda durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

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Doğudaki savaş için 'Çok zor, çok acı verici' yorumunda bulunan Ukrayna lideri, 'Düşmanın askeri gücünü yok etmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız' dedi.

'Şu anda savaşta olan herkese minnettarım' diyen Zelenski Bakhmut'un düşmesinin Moskova'nın Donetsk'in kontrolünü sağlama hedefinin önünü açacağını belirtti.

Ve Zelenski sessizliğini bozdu... Acı itiraf: Ukraynanın kaderini belirleyecek

SAVAŞIN MERKEZ ÜSSÜ BAKHMUT'TA SON DURUM

Son haftalarda savaşın merkez üssü konumunda olan Bakhmut Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumunda.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin Bakhmut'un doğu kesiminin tam kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuş, NATO ise Bakhmut'un kısa süre içerisinde düşebileceğini bildirmişti.

Bölgedeki çatışmalar son sürat devam ederken Ukrayna Bakhmut'u son gücüne kadar savunacağını ve kentin bir kale gibi müdafaa edildiğini duyurmuştu.

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya

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