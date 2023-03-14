İsveç Başbakanı Kristersson'dan flaş NATO açıklaması

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Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üye olmak için adım atan İsveç gözünü Temmuz ayındaki zirveye çevirdi.

İttifaka üyelik için Türkiye ile müzakereler yürüten İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya'nın ülkesinden önce NATO'ya üye olması ihtimalinin arttığını söyledi.

Başka bir deyişle Kristersson'a göre Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğine İsveç'ten önce onay verme ihtimalinin kuvvetlendi.

Ulf Kristersson, Stockholm'de İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin Finlandiya'nın üyeliğini onaylayacağının giderek netleştiğini, İsveç ile ilgili çekincelerinin ise sürdüğünü belirtti.

Kristersson yine de İsveç'in sonunda NATO'ya üye olacağından emin olduğunu vurguladı.

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İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası, çok uzun süredir devam ettirdikleri "tarafsızlık" politikasından vazgeçmişler ve Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusu yapmışlardı.

İki ülke, Temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesine kadar ittifaka üye olmak istiyor. Ancak iki ülkenin NATO'ya üye olmaları için, ittifaka üye 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekiyor.

Türkiye ve Macaristan henüz iki ülkenin üyeliklerini onaylamadı.

Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Csaba Hende geçen hafta, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili oylamanın "önümüzdeki haftalarda" yapılmasının beklendiğini açıklamıştı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki son görüşmeler geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesiyle ilgili adım atılmalı" dedi.

Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecinin birlikte mi ayrı ayrı mı işleyeceği konusundaki hız, kapsam ve genel çerçevenin bu ülkelerin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

İsveç, 2022’de "terörle mücadelede güvenlik güçlerinin alanını daha da açmak için" anayasada değişikliğe gitmişti.

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1 Ocak 2023’de yürürlüğe giren anayasa değişikliklerinin ardından "terörle mücadeleyi ilgilendiren" birçok yasada da uyum çalışması yapılmıştı.