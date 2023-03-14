'Tüm zenginler bunun peşinde...' Yeni çılgınlık: Çocuklara hormon iğnesi

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ABD gazeteleri 'kozmetik endokrinoloji' denilen yeni çılgınlığı manşetlerine taşıdı. Uzmanlar ergenlik yaşındaki çocukları hedef alan yeni trendin gençlere olumsuz bir sosyal mesaj verdiğini ve kalp sorunu risklerini artırdığını söylese de takıntılı aileler yaptıklarından pişman olmadıklarını söylüyor.

3 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA HORMON ENJEKSİYONU

Adının bilinmesini istemediği için Robert takma adı New York Post gazetesine konuşan Manhattan'lı bir baba 2021 yılında 12 yaşında olan oğlunun büyüme grafiğinde ilk yüzdelik dilimde yer aldığını öğrendiğinde, çocuğunun durumunu iyileştirmek için harekete geçti.

Doktorlar çocukların büyüme tablosunda ilk yüzdelik dilimde olmasının sorun olmadığını dile getiriyor

Boyu yaklaşık 1.34 metre olan çocuk pediatrik endokrinoloji uzmanına götürüldü ve boyunun kısa olmasının herhangi bir sağlık sorunundan kaynaklanmadığı belirlendi. Uzunca yapılan bir değerlendirme sonrası aile 3 bin dolar karşılığında oğullarına büyüme hormonu enjekte ettirmeye karar verdi.

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Baba Robert oğlunun büyümesine yardımcı olmak istediklerini belirterek, "Sonucun alacağımız riske değeceğini düşündük" dedi.

HERHANGİ BİR TIBBİ SORUN OLMASA DA TERCİH EDİLİYOR

New York Post gazetesi yaşlarına göre kısa olduğu düşünülen çocukların çoğunda büyümeyi engelleyen bir tıbbi durum olmasa da takıntılı zengin ailelerin hormon enjeksiyonuna yöneldiğini belirtirken, ebeveynler çocuklarını akran zorbalığından korumaya çalıştıklarını ve onlara daha sağlıklı ve atletik bir beden sunmak istediklerini söylüyor.



Gazeteye konuşan bir başka anne 'Tüm zenginler bunun peşinde' derken bazı ailelerin çocuklarını enjeksiyon için zorladığını anlattı.

Lenox Hill Hastanesi'nden Dr. Eric Ascher ise prosedürün sakıncaları olduğu konusunda uyarıda bulundu.

KALP SORUNLARI RİSKİNİ ARTIRIYOR

"Aileler çocuklarına hormon verildiğinde daha atletik ve çekici olacağını düşünüyor ancak bu durum çocuklara çok genç yaşta olumsuz bir sosyal mesaj veriyor, üstelik kalp sorunları riskini de artıtıyor" diyen doktor Asher uygulamanın, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin nedeni bilinmeyen kısa boylu çocukları tedavi etmek için hormon kullanılmasına izin verdiği 2003 yılından bu yana giderek yaygınlaştığını belirtti.

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Kısa boylu çocuklar için hormon enjeksiyonunun Çin'de de yaygın olarak uygulandığı biliniyor.